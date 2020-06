Marcus Thuram op een knie nadat hij gescoord heeft tegen Borussia Mönchengladbach. Beeld AP

De Bundesliga is de voorbeeldcompetitie van Europa, door zijn soepele omgang met het coronavirus. Iedereen kijkt naar Duitsland, al is de spanning sinds de hervatting twee weken geleden fors afgenomen. De Bundesliga is, variërend op Gary Linekers uitspraak over altijd winnende Duitsers in voetbal, een competitie van 34 ronden, en op eind is Bayern München kampioen.

Borussia Dortmund is de club met mooie, dure talenten en het razend mooie voetbal: 1-6 tegen Paderborn zondag. Leipzig is de door Red Bull gesteunde multinational die eens de titel zal grijpen. Leverkusen is eeuwig outsider, maar geen echte kanshebber. Mönchengladbach is uitstekend dit seizoen (4-1 tegen Union Berlin, met de kniebuiging van Marcus Thuram als eerbetoon aan George Floyd), maar de herinneringen aan de gouden jaren zeventig zijn nog steeds het mooist.

Uiteindelijk is het toch veelvraat Bayern. Ook in 2020. De competitie is twee weken geleden hervat, met reuzenstappen door het programma, en is bijna beslist, omdat alle topclubs een keer verloren. Behalve Bayern. Vier gespeeld, vier gewonnen.

Kampioen sinds 2013

Bayern heeft zeven punten meer dan Dortmund. Met vijf duels te gaan. Bayern is kampioen sinds 2013. Soms gaat het wat lastiger dan anders. Dit seizoen kostte het trainer Kovac zijn baan. Flick volgde hem op. De uitwedstrijd tegen Leverkusen van komende zaterdag is lastig, maar Bayern kan zich een nederlaag permitteren.

Wonderschoon was afgelopen weekeinde de derde treffer tegen Düsseldorf (5-0). De dieptepass van Alaba, gevolgd door het subtiele verlengen van Lewandowski. De topschutter draaide zich vliegensvlug om en kon zodoende verder aan de aanval deelnemen. Daarop volgden de hakbal van Kimmich en de pass terug van Müller, een kwestie van weten zonder te hoeven kijken, plus het doelpunt van Lewandowski.

De Nederlanders krijgen volop aandacht in hun vaderland, nu de Bundesliga bijna solo voetbalt. Trainer Peter Bosz van Leverkusen is de opvallendste Nederlander in Duitsland. Bosz was bij een recent persgesprek trots op zijn elftal. Zijn winnende serie voor het afbreken van de competitie was indrukwekkend, inclusief de laatste grote wedstrijd met publiek. Rangers – Leverkusen op 12 maart, in de Europa League, op het moment dat het op slot gaan van het voetbal een kwestie was van weinig tijd.

De vrije tijd was best moeilijk te vullen, zei Bosz. Ook hij keek oud voetbal op tv en bereidde zich minutieus voor op de hervatting. Hij liet bij een training in een leeg stadion zelfs de reclameborden draaien, om te zien welke invloed dat had. En verder probeert hij te genieten van talent, zolang het nog in Leverkusen te bezichtigen is. De prestaties zijn goed, ondanks een uitglijder tegen Wolfsburg. Kai Havertz, de jongeling, de volgende man van honderd miljoen, is de smaakmaker, ook weer door zijn winnende goal tegen Freiburg vrijdag.

Rennen en schoffelen

Andere Nederlanders vallen nu en dan op. Javairo Dilrosun is weer topfit en scoorde voor Hertha kunstig tegen Augsburg, door de bal handig over een verdediger te wippen en resoluut af te werken. Jeffrey Bruma en Jean-Paul Boëtius trachten te overleven met Mainz. Raar om te zien, Boëtius als centrale middenvelder, rennend en schoffelend. Davy Klaassen kan met Werder misschien degradatie ontlopen, na een goede serie.

Zelfs voetbal zonder publiek went, al blijft het surrogaat. Tv-kijken kan met of zonder toegevoegd geluid. Mainz maakte gelijk tegen Hoffenheim, maar de scheidsrechter keurde de treffer af. De technicus liet daarop het afkeurende gefluit lekker lang aanhouden.

Oud-schaatser Erben Wennemars twitterde over het toevoegen van stadiongeluid op tv als het ‘absolute dieptepunt van sport in coronatijd. Degradatie van de authenticiteit van publiek en de doorgeslagen illusie van de maakbaarheid van sfeer.’ Waarop hij de reacties kon verwachten over lege, sfeerloze hallen bij overzeese schaatstoernooien. Feit is dat het beter klinkt, al komt het gejuich uit de computer. De technici zijn begaafd. Ze spelen met geluid.

Tenslotte is daar de stelling dat het min of meer voorbij is met het thuisvoordeel, zo zonder publiek. Een voorlopige balans: in de eerste 25 speelronden was het gemiddeld aantal gewonnen thuiswedstrijden bijna 4 (op 9), met uitschieters in de zesde speelronde (0 thuiszeges) en de veertiende speelronde (7). Sinds de hervatting is het nagenoeg 2. Vooralsnog klopt de stelling.