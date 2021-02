Uitblinkende Narsingh faalt als hij ‘zijn’ Feyenoord moet vloeren

Luciano Narsingh wordt gedekt door Tyrell Malacia Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Luciano Narsingh verandert zondagmiddag van held in schlemiel. Als huurling van Feyenoord staat hij aan de basis van de snelle 2-0-voorsprong van FC Twente. Maar na rust verprutst hij twee niet te missen kansen, waarna de ploeg van trainer Dick Advocaat alsnog langszij komt (2-2).



Versteend blijft Narsingh na het laatste fluitsignaal voor zich uitstaren. Terwijl zijn medespelers de kleedkamer opzoeken, gaat hij in gedachten terug naar het moment waarop hij met de bal alleen op doelman Nick Marsman af gaat en niet veel later verdediger Marcos Senesi als enige op de doellijn ziet staan. ‘Door mij hebben we twee punten verloren’, zegt hij even later.

Een paar uur eerder is de rappe aanvaller met de nodige adrenaline in zijn lijf opgestaan. Waar hij normaal wordt gewekt door zijn wekker, is hij nu al wakker voor die is afgegaan. Meer dan ooit wil de 19-voudig international zich laten zien tegen de club waar hij het afgelopen anderhalf jaar op een dood spoor zat. ‘Natuurlijk was ik extra gemotiveerd.’

Het is voor huurlingen vaak de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, die tegen de club waar ze nog onder contract staan. Als ware het perfecte moment om het ongelijk te bewijzen. Eerder dit seizoen wonnen Ajax-huurlingen Kik Pierie en Danilo met Twente in de Arena van Ajax. Dario Dumic en Vaclav Cerny verloren in het shirt van Twente van hun club, FC Utrecht.

‘Je wilt je laten zien’, zegt de 30-jarige Narsingh, die kampioen werd met PSV, bij Swansea City in de premier league actief was, maar bij Feyenoord nauwelijks speeltijd kreeg. ‘Als Berghuis je concurrent is, moet je realistisch zijn. Hij is aanvoerder en de belangrijkste speler. Ik wilde weer wekelijks voetballen.’

Keeper Joel Drommel heeft de bal klemvast, spits Bryan Linssen is dichtbij. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Strafschop versierd

In de Grolsch Veste is het niet Berghuis maar Narsingh die alle aandacht op zich weet gericht. Eerst versiert hij een strafschop voor Twente, nadat hij was gevloerd door Senesi. Danilo schiet raak vanaf elf meter. Niet veel later zet de buitenspeler de aanval zelf op en geeft hij de voorzet die bij de tweede paal door Tyronne Ebuehi binnengelopen wordt.

Het is alsof Narsingh het onzichtbare juk, dat hij in het shirt van Feyenoord torste, van zich heeft afgeworpen. Keer op keer is hij Tyrell Malacia te snel af. Op zoek naar eerherstel. En om aan zichzelf te bewijzen dat hij het nog kan. Acties maken, voorzetten geven.

Trainer Ron Jans, die Narsingh weer enigszins aan de praat lijkt te hebben gekregen, geeft de huurling na afloop desgevraagd een negen voor zijn spel. Al haast Jans erbij te zeggen dat hij zijn aanvaller een onvoldoende geeft voor het afronden. Zijn aandeel aan de Twentse doelpunten is slechts de helft van het verhaal.

Nadat het armetierige Feyenoord voor rust via Jens Toornstra is teruggekomen tot 2-1, kan Narsingh zijn werkgever in de tweede helft tot twee keer toe een harde klap uitdelen. Eerst gaat hij alleen op Marsman af, maar schiet hij de bal tegen de uitkomende keeper. Een paar minuten later is de doelman uit zijn doel, maar schiet hij de bal tegen Senesi, die als enige in het lege doel staat.

Scoringsdrift

Was de druk te hoog? ‘Nee, als je naar het doel rent, ben je niet bezig tegen welke club je speelt, dan wil je scoren’, zegt Narsingh, die in 24 wedstrijden voor Feyenoord slechts drie doelpunten wist te maken. ‘Die ballen moeten er gewoon in, dan winnen we deze wedstrijd.’

Tot zijn afgrijzen ziet hij hoe Berghuis Feyenoord, dat midweeks door Heerenveen werd uitgeschakeld in de kwartfinale van de beker, vanaf de strafschopstip op gelijke hoogte brengt. ‘Als we hadden gewonnen, had ik die gemiste kansen makkelijker vergeten.’

Na afloop zijn de missers het onderwerp van gesprek. ‘Volgens mij mag hij niet scoren tegen Feyenoord’, grapt Twente-doelman Joël Drommel. En ook Advocaat kan het niet laten de draak met hem te steken: ‘Dit hadden we gewoon zo met hem afgesproken.’

Toch wil Jans vooral zijn goede spel benadrukken. De trainer was benieuwd hoe de rechtsbuiten zich zou houden tegenover de spelers met wie hij anderhalf jaar op het veld stond. ‘Natuurlijk lag er vandaag veel druk op zijn schouders. Het heeft het beste in hem naar boven gehaald.’

De woorden van Jans moeten zalvend werken voor de ziel van Narsingh, toch kan het de pijn van de gemiste kansen niet wegnemen. ‘De teleurstelling overheerst. Ik voel me schuldig dat we niet hebben gewonnen van Feyenoord.’