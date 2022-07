Uit vorm, vermoeid, ziek? Een ding staat vast, Van der Poel is ook maar een mens

Mathieu van der Poel is onderweg op weg naar de start van de zesde etappe. Ook donderdag heeft hij niet de goede benen. Beeld BELGA

Mathieu van der Poel is zichzelf niet in de Tour de France. De man die in vrijwel alle wedstrijden die hij start meedoet om de prijzen, rijdt al dagen mistroostig in de buik van het peloton rond of bungelt aan de staart. In de zesde etappe moest hij tweemaal lossen. Hij kwam binnen als 145ste, met 10.24 achterstand op ritwinnaar Pogacar.

Tijdens de vijfde etappe van woensdag, waarvan het parcours bezaaid lag met kasseienstroken, lukte het hem ook niet om fonkelen zoals hij zich had voorgenomen. De 27-jarige Van der Poel kwam geen moment in de positie om mee te doen om de zege. Teleurgesteld liet hij na afloop een covidtest afnemen. De uitslag was negatief. Corona kan zijn vormcrisis niet verklaren.

Bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck tasten ze in het duister. Mist hij wat aan basis door de rugproblemen die hem in de winter dwars zaten? Of is hij niet helemaal hersteld van de Ronde van Italië, waar hij de openingsrit won en op de slotdag nog derde werd in de tijdrit? Het heeft niet veel zin om nu naar redenen te zoeken, vond teammanager Philip Roodhooft bij Sporza. ‘De belangrijkste oorzaak is dat Mathieu van der Poel ook maar een mens is’.

Erik Breukink kan zich verplaatsen in de worstelende Van der Poel. In 1989 begon Breukink als Nederlandse troef glansrijk aan de Tour de France met de zege in de proloog. Daarna ontglipte de vorm hem. Waarom wist hij niet. ‘De eerste week ging nog redelijk, maar daarna zakte ik steeds verder weg.’ Uiteindelijk stapte hij in de 13de etappe moegestreden af. ‘Het peloton ging die rit in waaiers uit elkaar en ik belandde in de laatste en moest er daar zelfs af.’

Het verbaast Breukink dat het net als dertig aar geleden bij zijn vormverlies nu bij Van der Poel ook gissen is naar een oorzaak. ‘Je zou denken dat ze tegenwoordig makkelijker kunnen zien wat eraan hand is, maar desondanks kunnen ze bij de ploeg niet zeggen wat hem mankeert. Dat heeft ook wel iets moois. Het blijft sport.’

Oververmoeid

Terugkijkend vermoedt hij dat hijzelf in 1989 hij oververmoeid was. Drie weken eerder had hij de Ronde van Italië nog gereden dat hakte erin. Ook Van der Poel reed dit voorjaar de Giro d’Italia, al had hij anderhalve week meer rust dan Breukink. Toch kan dat doorwerken in de benen, denkt de oud-renner. ‘Hij reed de hele Giro niet bepaald met de handrem erop. Of dat verstandig was, is de vraag.’

Het voltooien van de Ronde van Italië was een belangrijk doel voor Van der Poel. Hij had tot dit jaar nog nooit een drieweekse ronde uitgereden. Vorig jaar stapte hij na een uitstekende eerste Tourweek, waarin hij een etappe won en enkele dagen het geel droeg, uit. Hij koesterde toen ambities voor de olympische mountainbikewedstrijd.

Dit jaar wilde hij wel drie weken door, zowel in Italië als in Frankrijk. Kijken hoe hij dat verteren zou en met het vermoeden dat het hem sterker zou maken. Volgens Breukink is dat voor een eendagscoureur niet nodig. ‘Hij had die Giro echt niet uit hoeven rijden om sterker te worden. Hij is al sterk zat.’

Niki Terpstra ziet dat anders. De 38-jarige renner is ook een uitgesproken eendagsrenner. Hij won Parijs-Roubaix in 2013 en de Ronde van Vlaanderen in 2018. ‘Ik vind het niet gek. Als je nog nooit een grote ronde hebt uitgereden, dan is het niet verkeerd om dat te doen.’

Terpstra deed het zelf vaak genoeg. Hij reed acht keer de Tour. Al won hij nooit een etappe en speelde nooit een rol in het klassement, toch denkt hij dat eendagsrenners wel degelijk uitblinken in de Tour. Er zit genoeg tijd tussen om dat met een uitgekiend trainingsschema voor elkaar te krijgen, zegt hij. Tijd om ‘goed te periodiseren’.

Topvorm op bestelling

Exacte wetenschap is het niet. Niet iedere renner reageert hetzelfde op trainingen en voor een individuele coureur kan de uitwerking ervan per jaar verschillen. Terpstra: ‘Je kunt topvorm wel bestellen, maar je weet nooit helemaal zeker wanneer het wordt bezorgd.’

Bij Van der Poels grootste rivaal, Wout van Aert, is de topvorm er overduidelijk wel. De Belg werd deze Ronde van Frankrijk in de eerste drie etappes tweede en rit nummer vier. Donderdag reed hij tijdens de zesde rit opnieuw prominent in beeld in zijn gele trui. Breukink: ‘Ik denk dat de moraal ook wat wegzakt bij Van der Poel, als hij zijn evenknie voluit ziet rijden.’

Afstappen zoals hij deed, is volgens Breukink nog niet aan de orde. Afwachten is zijn advies. Ook Terpstra is die mening toegedaan. In de ruim drie weken die de Ronde van Frankrijk duurt kan een coureur zijn benen hervinden, benadrukt hij. ‘Ik voel niet wat Mathieu nu voelt, maar om hem nu al af te schrijven is veel te snel.’