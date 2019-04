Uit kansloze positie vlamt Van der Poelin Limburg toch iedereen voorbij

Beeld ANP

Als debutant in de grootste klassieker van Nederland heeft hij zojuist wielergeschiedenis geschreven. Hij is de eerste Nederlandse winnaar sinds Erik Dekker in 2001 en hij treedt bovendien in de voetsporen van vader Adrie, die in 1990 in Limburg zegevierde. ‘Ik besef het eigenlijk nog niet en dat gebeurt me niet vaak. Ik had zelfs geen energie meer om mijn handen op te steken. Ik heb er geen woorden voor’, zegt hij na de huldiging, waar hij op het podium in een ongebroken reeks teugen een kloeke vaas bier had geledigd. Het was alweer zijn zesde overwinning na zijn entree twee maanden geleden in de hoogste rangen van het profpeloton.

Uit ogenschijnlijk kansloze positie dichtte hij zondag goeddeels op eigen kracht op de rechte weg naar de eindstreep het gat naar de ontsnapte Fransman Alaphilippe en de Deen Jakob Fuglsang. Er was er nog puf over. In een vlammende sprint dook hij op de vluchters om vervolgens geheel naar de rechterkant van de weg te zwenken en iedereen het nakijken te geven. Je zag Alaphilippe en Fuglsang, die tot dan toe vooral elkaar in de gaten hadden gehouden, opzij kijken. Waar kwam die ineens vandaan?

Vader Adrie, die in de wedstrijd onderweg wat bidons aan zijn zoon had aangereikt, keek op dat moment bij de teambus naar de televisie. ‘Het enige wat ik toen eigenlijk zei: wat een mafkees. Hij doet het gewoon. Als hij de finish ruikt, dan stijgt hij boven zichzelf uit.’ De vaststelling dat het ‘fantastisch’ was, kwam ietsje later.

Koekje van eigen deeg

Natuurlijk was het ongelooflijk. Van der Poel was als een van de topfavorieten gestart na zijn winst in de Brabantse Pijl vorige week woensdag, maar het leek op 36 kilometer van de finish toch echt voorbij. Het had er alle schijn van dat Alaphilippe hem een koekje van eigen deeg had gegeven. Die was op avontuur gegaan tijdens de beklimming van de Eyserbosweg, en kreeg Fuglsang mee. Vier kilometer eerder had Van der Poel het zoals hij het de afgelopen weken wel vaker had gedaan weer eens zelf geprobeerd, op de Gulpenerberg, maar die poging was op niets uitgelopen. De Deen en de Fransman bouwden hun voorsprong snel uit naar vijftig seconden. Heel lang zag het er naar uit dat zij uit de greep van de achtervolgers konden blijven. Het zou de revanche van Alaphilippe op Van der Poel betekenen, die hem in de Brabantse Pijl nog had geklopt. Maar toen ze in de slotfase vooral tegen elkaar gingen rijden, kregen de achtervolgers het duo alsnog in het vizier – met voor de vluchters noodlottige gevolgen.

Lees verder onder de foto

Winnaar Mathieu van der Poel in actie op de Gulpenerberg. Beeld ANP

Van der Poel zei onderkoeld dat het inderdaad wel speciaal was geweest. Op drie kilometer van de finish, rijdend in een groepje van vijf renners, had hij nog gevraagd hoeveel concurrenten er nog voor hem lagen, maar niemand kon het hem vertellen. Verschillende renners hadden geprobeerd om nog naar Alaphilippe en Fuglsang toe te rijden, hij was het overzicht wat kwijtgeraakt. ‘Ik denk dat er bij ons niemand was die nog geloofde in de overwinning.’

In zijn inhaalrace was hij vooral voor het podium gegaan. Meer dan een derde plaats zat er blijkbaar niet in. ‘Ik voelde dat ik goede benen had en wilde nog wat proberen. Op het moment dat we het laatste rechte eind opdraaien, zie ik ze 100 meter voor me rijden en toen ben ik op drie- à vierhonderd meter beginnen te sprinten om ze te proberen te verrassen. Omdat het schuin wind af was, kon ik die snelheid houden op de meet.’ Hij beaamde dat geluk ook een factor is geweest. Fuglsang, die na de Australiër Simon Clarke nog derde werd, bekende dat Alaphilippe en hij een grote fout hadden gemaakt om zolang te wachten.

Volgens Adrie van der Poel heeft zijn zoon er ook van geprofiteerd dat er maar weinig renners weg waren. ‘Dan weet je dat er altijd ploegen zijn die dan toch gaan rijden.’ Dat er aanhoudende pogingen tot aansluiting werden ondernomen, door onder anderen Michal Kwiatowski, Matteon Trentin en Bauke Mollema, gaf de achtervolgers telkens een richtpunt. ‘Het is altijd makkelijker om naar een richtpunt toe te rijden dan er van weg te rijden.’

Molentje

Hij had al gezien dat de vorm goed was. ‘Matje’ draaide als vanouds een klein molentje, er was telkens een versnelling na een bocht. Wat hij ook vaststelde: ontspanning. Waar zijn zoon gedurende de week nauwgezet het voorgeschreven menu volgde, zag hij hoe hij zondagmorgen bij het ontbijt doodgemoedereerd twee stukjes ontbijtspek en een omelet wegwerkte. ‘Moet je iemand dat ontnemen?’

Zelf voelde Van der Poel zich aanvankelijk niet zo goed. Hij was aangevallen op de Gulpenerberg om in de daarop volgende reeks beklimmingen uit te drukte te blijven en hoopte intussen op het ontstaan van een kleine groep vluchters. Even ontbrak daarna de puf om te reageren om verwikkelingen voor in de koers. Hij besloot zich vooral te concentreren op herstel – een vermogen dat hij volgens zijn begeleiders als geen ander in het peloton beheerst.

Na zijn zege van zondag stopt voorlopig zijn deelname aan wegwedstrijden. Hij gaat zich nu richten op het mountainbiken, de discipline waarmee hij volgend jaar een medaille wil halen op de Olympische Spelen in Tokio. Over vijf weken wacht zijn eerste wedstrijd. Zal hij in staat zijn de reeks successen van dit seizoen volgend jaar weer te evenaren? De lat ligt meteen wel torenhoog. ‘Geen idee. Tot nu toe gaat alles redelijk goed. Ik hoop dat het de komende jaren ook lukt. Ik ben blij dat ik even rust kan pakken.’

Vraag aan vader Adrie: is dit het begin van een mooie carrière? Nuchter: ‘Dat kan. Vraag het me over vijftien jaar nog maar eens.’ Hij zag zondag in elk geval niet meteen de noodzaak om zelf ook naar het podium te gaan, vermoedelijk in de wetenschap dat er heus nog wel meer gelegenheden komen.