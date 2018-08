Uit het niets springt Celine van Duijn van de toren naar Europees goud

Nederland kende in de sportgeschiedenis een schoonspringer die in 1991 wereldkampioen op de 1-meterplank werd: Edwin Jongejans. Zijn befaamde zus Daphne veroverde in 1987 de Europese titel op de 3-meter. Sinds woensdag heeft het land ook een kampioen van de 10-metertoren. Haar naam is Celine van Duijn, een 25-jarige oud-turnster uit Amersfoort.

Van Duijn was woensdag in Edinburgh de beste van Europa door in de finale uiterst koel haar vijf sprongen uit te voeren. Ze had zichzelf, met hulp van bondscoach Jongejans, aangeleerd te blijven focussen op haar sprongen en haar techniek te controleren. Niks mocht haar afleiden. Haar ogen mochten niet op het scorebord gericht zijn.

‘Maar ik had wel wat horen zoemen. Je hoort wat er om je heen gebeurt. Ik had per slot van rekening ook de kwalificatieronde gewonnen. Voor die laatste sprong, tweeënhalve salto achterover met anderhalve schroef, was ik erg zenuwachtig. Maar het lukte. Ik won iets waarvan ik niet eens had durven dromen’, zo vertelde ze na de huldiging in de Royal Commonwealth Pool van de Schotse hoofdstad.

Van Duijn was tot haar zestiende turnster en schopte het tot het een na hoogste niveau van Nederland. Maar toen blessures bleven komen, koos ze voor een sport die ze bij toeval ontdekte in het Sportfondsenbad van haar eigen Amersfoort. Die sport was schoonspringen. Ze begon met de plank, 1-meter en 3-meter. De toren liet ze buiten haar programma. ‘Ik had last van mijn oren. Veel oorontstekingen. Van de 10-metertoren af ga je diep het water in, dat geeft veel druk op de oren.’

Celine van Duijn met haar net veroverde gouden plak. Foto Marc Atkins / Getty

Het hoogste platform

In 2015 stapte ze toch over naar het hoogste platform, waar ze dagelijks op traint. ‘Maar ook met tussenstappen hoor, de 5 en de 7-meter hebben we in Eindhoven.’ Een operatie aan de trommelvliezen plus 36 uur training per week maakten haar twee jaar geleden echt fit. Toen had ze een ternauwernood gemiste olympische kwalificatie achter de rug. In de nieuwe cyclus, de aanloop voor Tokio 2020, begint zij tot de internationale top te behoren. Met teamgenoot Inge Jansen was ze onlangs in China de nummer vier van de wereld op de 3-meter synchroon.

Dat is haar andere aandachtsgebied in Schotland. Die wedstrijd is zaterdag. Vrijdag doet Van Duijn als kersverse titelhoudster de 1-meterplank. ‘Plankspringen vind ik altijd nog heel leuk naast het torenspringen. Maar de 1-meter is echt een bijnummer.’