Uit de hand gelopen hobby kan zo maar volleybalbolwerk worden

Lisa Kersten van Utrecht (r) passeert Lisan Siemonsma van Sneek. Beeld Ronald Hoogendoorn

De clubcontributie bij Utrecht is een euro of driehonderd à vierhonderd, schat Marly Bak. De volleybalster tilt vervolgens haar linkerschoen een paar centimeter boven de grond en wijst. ‘En die betalen we ook zelf.’ Op die schoenen won Bak met VV Utrecht een paar minuten eerder de vierde wedstrijd van de finale van de play-offs om de landstitel, waarmee de stand in de best-of-5 op 2-2 kwam. Haar club behoort sinds dit seizoen tot de absolute top van Nederland, maar staat op het gebied van faciliteiten nog vrij laag; ze spelen ook pas sinds twee jaar in de eredivisie.

Bij andere clubs die uitkomen op het allerhoogste niveau betalen hun topspelers geen contributie, denkt Bak (27). ‘Maar ik denk ook dat het eigenlijk stiekem de charme van de club is’, zegt ze. Enkele jaren geleden sprak VV Utrecht voor het eerst de ambitie uit om op het hoogste niveau te spelen. Een speciale regeling van volleybalbond Nevobo zorgde dat ze in 2021 horizontaal konden instromen, om zo de eredivisie breder te maken. De stappen die de club sindsdien maakt zijn gigantisch.

Thriller

Eerder dit jaar won de ploeg de Supercup. De bekerfinale werd gehaald en deze zondag staan ze dus thuis, in Sportcentrum Galgenwaard, nadat ze er zojuist in een thriller een vijfde en beslissende wedstrijd om de play-off finale uit hebben gesleept. Het werd in Utrecht 3-2 (25-19, 25-22, 24-26, 15-12). In de drie eerdere duels was VC Sneek twee keer de betere van de twee. Zondag wacht de ontknoping in Friesland in het hol van de leeuw. Bak, vooruitblikkend: ‘Heerlijk toch? Daar het feestje van Sneek verpesten?’

Als het aankomt op professionaliteit is er een verschil tussen beide teams. Dat beamen zowel Bak als de Utrechtse spelverdeelster Ana Rekar. Sneek speelt al jaren in de top van de eredivisie. Bak geeft een voorbeeld: op 5 mei zouden ze eigenlijk trainen. Dat leek ideaal, in voorbereiding op de vierde play-off. ‘Maar ja, de hal was dicht. Bij VC Sneek is zoiets in ieder geval al beter geregeld, denk ik.’

Dus trainden de vrouwen van VV Utrecht niet afgelopen vrijdag. In plaats daarvan werd er een dag voor de wedstrijd nog getraind. Met bijkomend voordeel dat ze dan meteen het ‘televisieveld’ konden proberen; omdat de wedstrijd uitgezonden werd, werd de hele hal gebruikt, in tegenstelling tot het kwart dat de club normaal gesproken gebruikt. Bak: ’Het is heel duur om een hele hal te gebruiken.’ Het is geen klaagzang, integendeel. Beide vrouwen kozen bewust voor het team waar het plezier vanaf straalt. Dat er bijvoorbeeld contributie betaald moet worden en het minder professioneel geregeld is, heeft ook z’n charme, vinden ze. Maar de verschillen met andere clubs op het hoogste niveau zijn er.

Werken naast de sport

Bijna het hele team van VV Utrecht werkt naast de sport. Rekar (28) verminderde haar uren als consultant van 40 naar 36. ‘Dan kan ik net even iets meer compenseren’, zegt ze. ‘Maar het is wel pittig. Ik ging bij Utrecht spelen omdat mijn werk meer prioriteit kreeg, maar nu doen we het hier best wel goed en kan ik dus ook gaan denken: waar moet ik nou voor kiezen? Dat is wel ingewikkeld.’

Bak werkt als bewegingswetenschapper. Hoe ze het huidige succes dan verklaart? ‘Gewoon keihard trainen en vooral genieten, want dat is de kracht van ons team. Wij vinden het allemaal superleuk om te volleyballen. Het is een soort uit de hand gelopen hobby waar we voor betalen.’ En wat meehelpt is de ervaring in het team. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen in het veld is ruim in de twintig. Velen hebben ervaring bij andere clubs in de eredivisie. Die ervaring helpt ook op momenten dat het spannend wordt. Bak: ‘We hebben geleerd van de vorige wedstrijden dat we ons hoofd koel moesten houden en dat lukte nu dus ook.’

VV Utrecht kan het volleybalbolwerk van Nederland worden, denken beide speelsters. De club is groot, er is een eigen jeugdopleiding, waardoor er veel aanwas en betrokkenheid is. Maar er is dus ook een wereld te winnen. Rekar: ‘Ik weet dat de wens er is dat het professioneler wordt. En daar zijn ze hard voor aan het werk. Maar omdat we het nu ineens zo goed doen binnen twee jaar, kunnen we ook niet verwachten dat dat er meteen is. En het zal ook even duren.’

Er is tijd nodig om een band op te bouwen met bedrijven, met mensen uit de buurt die willen sponsoren, denkt Bak. En dan helpt het niet mee dat er in Utrecht meer grote sportverenigingen zijn. ‘Ik denk dat wij wel wat concurrentie hebben met Kampong, met hockey en korfbal’ Met een knikje naar rechts, richting het voetbalstadion dat aan de volleybalhal vastzit: ‘En natuurlijk is hier FC Utrecht. Maar ik hoop dat mensen zien hoe wij het hier doen en in welke ambiance. En dat er een sponsor aankomt die zegt: meiden, wij betalen die contributie wel.’