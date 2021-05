UEFA straft rebelse Super League-clubs, mogelijk hardere sancties voor Real Madrid, Barcelona en Juventus

Supporters van Manchester United protesteren tegen de Super League. Beeld AFP

Negen clubs die aanvankelijk mee wilden doen maar zich terugtrokken, werden vrijdag al afgestraft door de Europese voetbalbond. Het gaat om Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid. Deze clubs hebben vrijdag met UEFA afgesproken voor straf één seizoen lang af te zien van 5 procent van hun inkomsten uit UEFA-competities. Dat geld gaat volgens UEFA naar de ontwikkeling van het Europees jeugdvoetbal. Bij wijze van boetedoening doneren de clubs gezamenlijk ook nog eens 15 miljoen euro aan dat doel.

Drie weken geleden schudde de Europese voetbalwereld op zijn grondvesten door een plan voor een nieuwe, gesloten competitie. Twaalf Europese topclubs waren zo ontevreden over de verdeelsleutel van de huidige competitie, de Champions League, dat ze vonden dat ze recht hadden op meer geld. Daarom wilden ze naar Amerikaans model een Super League opzetten. Onder zware druk van de Europese voetbalbond, supporters, verschillende regeringen en andere belanghebbenden was het plan binnen twee dagen van tafel.

Geschrokken van de kritiek trokken negen clubs zich uit zichzelf terug. ‘Deze negen clubs hebben hun fouten snel erkend en hebben actie ondernomen om hun berouw en toekomstige toewijding aan het Europese voetbal te tonen,’ aldus UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin vrijdag in een verklaring. ‘Hetzelfde kan niet gezegd worden voor de clubs die betrokken blijven bij de zogenoemde ‘Super League’ en die clubs zullen later met de UEFA te maken krijgen.’

Wat deze drie clubs boven het hoofd hangt is niet nog duidelijk, maar vrijdag is wel afgesproken dat clubs die in ‘niet-geautoriseerde competities’ proberen te spelen boetes van 100 miljoen euro te wachten staan. Dat hebben de negen clubs die zich hebben teruggetrokken uit het plan voor de nieuwe competitie vrijdag ook met de Europese voetbalbond afgesproken.