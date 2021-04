Uefa start onderzoek naar Ibrahimovic vanwege mogelijke financiële belangen in wedkantoor

Zlatan Ibrahimovic zou belangen hebben in een Maltees gokbedrijf, tegen de regels van Uefa in. Beeld AFP

Eerder deze maand meldde de Zweedse sportkrant Sportbladet dat Ibrahimovic (39) mede-eigenaar is van het Maltese wedkantoor Bethard. De directeur van het bedrijf bevestigde aan de krant dat de topscorer van het Zweedse elftal nog steeds aandeelhouder is. Ook de Maltese autoriteiten bekrachtigden dat.

Zo’n bedrijfsbelang is in strijd met de regels van de Uefa en wereldbond Fifa: spelers mogen geen financieel belang hebben in een wedkantoor. Ze mogen ook niet wedden op voetbalwedstrijden, noch op die van henzelf, noch op die van anderen. Zo werd in Nederland AZ-speler Jordy Clasie onlangs een korte periode geschorst omdat via zijn account geld was ingezet op andere eredivisiewedstrijden.

Bethard bood volgens Sportbladet vorige maand weddenschappen aan op onder meer de Zweedse WK-kwalificatiewedstrijden en de Serie A, de Italiaanse voetbalcompetitie. In deze wedstrijden zou Ibrahimovic invloed hebben kunnen uitoefenen op de uitslag en het scoreverloop. Volgens de sportkrant is het belangenconflict bij de Zweedse voetbalbond al enkele jaren bekend.

Nu de Uefa Ibrahimovic’ zakenleven officieel gaat onderzoeken, moet de voetballer vrezen voor een schorsing. Naar verluidt zou hij maximaal drie jaar uitgesloten kunnen worden van wedstrijden. Ibrahimovic, die vorige week zijn aflopende contract bij AC Milan nog met een jaar verlengde, zou voor maximaal drie jaar aan de kant gezet kunnen worden. Bij een eventuele schorsing zou ook het EK van komende zomer voor hem in gevaar komen.