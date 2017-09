UEFA onderzoekt financiën PSG na peperdure transfers Neymar en Mbappé

De twee belangrijkste versterkingen van afgelopen transferperiode, de Braziliaan Neymar (van FC Barcelona) en het Franse talent Kylian Mbappé (van AS Monaco), zijn veruit de duurste aankopen uit de voetbalgeschiedenis. Het zijn ook de meest dubieuze. De UEFA gaat kijken of PSG met de komst Neymar en Mbappé te ver is gegaan.



'Het onderzoek richt zich op de naleving van de break-even-eis, met name in het kader van de recente transferactiviteit', schrijft de voetbalbond in een communiqué. Het break-even-principe houdt in dat clubs over een periode van drie jaar geen grote verliezen mogen draaien. In het geval van PSG moeten die onder de 30 miljoen euro blijven.

Door Mbappé eerst een jaar te huren, denkt PSG binnen de financiële lijntjes van de UEFA te kleuren