Uefa is onverbiddelijk: EK voetbal móét gespeeld met publiek

Bij de vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Mexico, in oktober 2020, bleef de Johan Cruijff Arena leeg. De Uefa eist dat bij het EK fans aanwezig zijn. Beeld Getty

‘Elk gastland moet garanderen dat er toeschouwers bij de wedstrijden aanwezig zijn’, zei Ceferin tegen Sky Sports. Volgens de Sloveen liggen er bij de Uefa meerdere scenario’s voor het uitvoeren van het EK op tafel, maar het is uitgesloten dat er wordt gevoetbald zonder publiek. Momenteel gebeurt dat zo’n beetje overal, van de eerste divisie tot de Champions League, en bij de wedstrijden van landenteams. Ceferin uit zijn boodschap op het moment dat de besmettingscijfers stijgen en meerdere landen hun coronamaatregelen aanscherpen.

De twaalf steden (in evenzoveel landen) die het met een jaar uitgestelde EK organiseren, moeten de Uefa uiterlijk 6 april laten weten hoeveel publiek ze in hun stadions verwachten. ‘Plus een back-upplan voor als de coronasituatie nog ernstig verandert’, aldus de KNVB. Overigens zegt Ceferin niet hoeveel fans hij minimaal in elk stadion verwacht.

Nederland is een van de gastlanden, met de Johan Cruijff Arena als decor van de drie groepswedstrijden van het Nederlands elftal, plus een achtste finale. Het EK begint op 11 juni in Rome, met Turkije-Italië. Alle kaartjes voor het toernooi zijn al in 2019 verkocht.

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB en in Nederland toernooidirecteur van Euro 2020, laat weten ‘uiteraard’ ook publiek bij de wedstrijden te willen. ‘Net als de Uefa. We zullen er ook alles aan doen om dat hier samen met onze partners voor elkaar te krijgen.’

De Jong wijst daarbij op de volgende fieldlab, waarbij een vooraf gescreend publiek tot een bepaald evenement wordt toegelaten. Tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Letland, volgende week zaterdag, zijn vijfduizend toeschouwers welkom in de Johan Cruijff Arena. Het is daarmee het grootste testevenement van de vorige maand gestarte fieldlabs.

Veilig en verantwoord

Op 20 april maakt het uitvoerend comité van de Uefa bekend of de EK-duels kunnen doorgaan in de toegewezen steden. Ceferin noemt het afpakken van wedstrijden een mogelijkheid, als landen vanwege hun coronamaatregelen geen fans mogen toelaten in de stadions.

‘Het ideale scenario is om het toernooi in deze twaalf stadions te spelen. Kan dat niet, dan gaat het door in tien of elf landen – als stadions niet aan de noodzakelijke eisen kunnen voldoen.’ Er gaan geruchten dat Glasgow en Dublin zouden afvallen als speelsteden, omdat de Schotse en Ierse overheid (voorlopig) niets zien in het toelaten van supporters.

De Jong benadrukte eerder dat de EK-wedstrijden ‘veilig en verantwoord’ moeten kunnen worden gespeeld. ‘Laat één ding duidelijk zijn: aan het eind van de dag beslissen de autoriteiten wat wel en niet kan, ook als er geen covid-19 is. Dat accepteren wij altijd. Want wij zijn ook zuinig op onze bezoekers.’