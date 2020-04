Uefa: Champions Leagueticket voor Ajax, EK in 2021 blijft Euro 2020 heten

Quincy Promes stijdens Ajax - Chelsea in oktober 2019. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Uefa heeft de nationale bonden met door het coronavirus afgebroken competities opgedragen de inschrijvingen voor Europese toernooien te doen aan de hand van de laatste ranglijst. Voor Nederland plaatst Ajax zich dan rechtstreeks voor de Champions League, met één restrictie. De winnaar van de huidige, eveneens onderbroken Champions League moet zich ook in eigen land weer voor de koningsklasse plaatsen. Mogelijk voltooit de Uefa het toernooi in augustus. AZ mag als nummer 2 instromen in de tweede voorronde van de Champions League.

Voor de Europa League komen normaal gesproken PSV en Feyenoord in aanmerking, plus één club uit de bekerfinale. Daarin had FC Utrecht tegen Feyenoord moeten voetballen. Via de ranglijst komt Willem II als derde in aanmerking. De nummer 5 staat drie punten voor op FC Utrecht, dat een wedstrijd minder speelde. Utrecht had zich dus via twee wegen kunnen plaatsen, maar de KNVB moet beslissen of de club in Europa mag uitkomen.

De Uefa besloot dat het naar 2021 uitgestelde EK gewoon Euro 2020 blijft heten, mede om commerciële redenen en om het 60-jarige bestaan in 2020 te vieren. Het EK voor vrouwen is definitief verplaatst naar 2022.