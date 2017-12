UCI: positieve test Chris Froome tijdens Vuelta, renner nam te hoge dosis astmamedicijn

Attesten

Het ging hierbij om zogenoemde TUE's, medisch attesten. Door het zetten van een handtekening kan een dokter het gebruik van een medicijn door een sporter legaliseren, na goedkeuring door de betreffende sportbond. Ook Froome maakte gebruik van zulke attesten. In 2014 gaf de UCI hem toestemming om cortisonen te gebruiken tijdens de Ronde van Romandië, die hij won.



Over medische attesten is in het verleden al veel te doen geweest. Na de gelekte gegevens van Sky reageerde Tom Dumoulin, die zelf zegt nog nooit een attest te hebben aangevraagd, in De Limburger: 'Dat is toch valsspelen? Ik heb wel eens een pufje gebruikt, maar daar had ik geen toestemming voor nodig. Dat mocht gewoon. Dit gerommel met attesten gebeurt heel vaak. Het zit nog ingebakken in de sport. En volgens mij worden die attesten bij voorbaat al goedgekeurd. Het systeem werkt voor geen meter.'



De medische attesten zijn legaal, maar stroken niet met het zero-tolerancebeleid dat Sky zegt te voeren. Het imago van een brandschone ploeg, die het wielrennen op wetenschappelijke basis en met marginal gains (minimale winstmarges) wilde vernieuwen, liep het afgelopen jaar fikse deuken op.



Het nieuws over een verdacht pakketje dat in 2011 bij de Dauphiné Liberé zou zijn afgeleverd leidde zelfs tot een onderzoek door het Britse antidopingbureau UKAD en tot een hoorzittingen voor een speciale onderzoekscommissie van het Britse parlement. Het onderzoek bleef zonder gevolgen.



Voorlopig mag Froome nog koersen. Hoe lang het onderzoek gaat duren en wat de mogelijke uitkomst gaat zijn, daar doet de UCI geen uitspraken over. Een van de mogelijkheden is dat Froome wordt geschrapt als winnaar van de Vuelta. In dat geval komt nummer vier, Wilco Kelderman, alsnog op het podium.