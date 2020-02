Tyson Fury vernietigt Deontay Wilder

Britse bokster Tyson Fury (rechts) tegen de Amerikaanse bokser Deontay Wilder (links). Beeld AFP

Voor de wedstrijd in Sin City was de 34-jarige Amerikaan licht favoriet. Van zijn 43 bokspartijen als prof had hij er 42 gewonnen, op een na allemaal via een knock-out. De ene keer dat hij niet zegevierend de ring had verlaten was eind 2018 tegen Fury. In Los Angeles was de Britse-Ier tegen de vloer gegaan, maar terwijl Wilder al jubelde volgde er een wonderbaarlijke herrijzenis. De jury besloot uiteindelijk tot een gelijkspel, ondanks het betere spel van de flamboyante uitdager.

De twee besloten meteen tot een nieuwe titelwedstrijd van de World Boxing Council, wederom op Amerikaanse bodem. Fury besefte dat hij Wilder knock-out moest slaan en niet kon vertrouwen op een exclusief Amerikaanse jury. De twee boksen verschillend. Wilder heeft een enorme hamerslag in zich, maar is een wat eendimensionale speler. De 2.06 meter lange Fury, opgegroeid in een gemeenschap waar boksen een belangrijke plek inneemt, is technischer en veelzijdiger.

Tyson Fury arriveert op troon bij de ring voor het gevecht. Beeld EPA

Vanaf de eerste ronde was Fury heer en meester. In zowel de derde als vijfde ronde ging Wilder met zijn 96 kilo tegen de vloer. Bloed stroomde uit een van zijn oren en hij stond te wankelen op zijn benen. In de zevende ronde was de titelhouder niets meer dan een boksbal. De scheidsrechter besloot de ongelijke strijd te staken. In de ring zong Fury Don McLean’s na afloop American Pie. ‘This’ll be the day that I die,‘ klonk het in The Grand Garden Arena. Wilder moest naar het ziekenhuis.

Een van de juichende aanwezigen was Mike Tyson, naar wie Fury vernoemd is.

Voor Fury is het zijn tweede grote triomf. Vijf jaar geleden onttroonde hij Wladimir Klitschko, die tien jaar lang drie wereldtitels in zijn bezit had. Wat volgde was een zware tijd. Fury raakte aan de cocaine en zijn gewicht nam toe tot 150 kilo. Op de achtergrond speelde een depressie. Begin 2018 kondigde Fury, vader van twee kinderen, een comeback aan, met een gevecht tegen Wilder als voornaamste motivatie, zeker nadat de Amerikaans had gezegd dat Fury ‘kussenvuisten’ heeft.

Sportpromotor Eddie Hearn wil dit jaar nog een hereniginggevecht tussen Fury en zijn landgenoot Anthony Joshua organiseren. De winnaar van dit supergevecht krijgt alle vier de wereldtitels.