Tyrell Malacia, de kleine man met de gulle glimlach

Tyrell Malacia gooit er in juni tegen Wales een schaar uit. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tyrell Malacia (23) is de goedlachse, nooit opgevende linksachter in de selectie van het Nederlands elftal, dat donderdag in de Nations League tegen Polen voetbalt, in Warschau. De afgelopen maanden beleefde hij de droomachtige doorbraak bij Manchester United. Hij evolueerde van een voor de Engelsen onbekende jongen uit Nederland tot een potentiële ster die door menig supporter als beste aankoop van trainer Erik ten Hag tot nog toe wordt gezien.

Hij is de kleine man met de grote glimlach. Tyrell Malacia, de terriër uit Rotterdam-Zuid, was nog niet eens op social media actief toen hij in juli naar Engeland vertrok, en nu nadert hij de miljoen volgers op Instagram en het halve miljoen op Twitter. Hij doet dat trouwens samen met ‘een team’. ‘Dan kijk ik of ik de foto’s wil posten.’ Op dinsdag, een typerend beeld van de training met als tekst: ‘Hard werken en lachen.’ Hij rent een stukje, lachend dus, naast de goedgeluimde Memphis Depay.

Vrolijk. Werklustig. ‘You are your only limit’, staat bij een foto in de sportschool. De 1,69 meter kleine verdediger is fors gegroeid qua spierkracht, die nodig is in de fysieke strijd van het Engelse voetbal. ‘Het belangrijkste is dat het gevoel meteen goed was bij United. Als het dan gaat lopen…geweldig.’ Hij was bij Feyenoord al begonnen met meer krachttraining. ‘Toen corona kwam ben ik binnengerold bij een sportschool in Rotterdam, en nooit meer weggegaan.’

In het veld explosieve speler

Malacia is rustig voor een in het veld explosieve speler met lef die nooit opgeeft. Hij leest boeken, rust veel uit en is graag met vrienden, al mist hij Rotterdam soms, de stad waar hij in de wijk Hillesluis opgroeide met zijn vader uit Curacao en moeder uit Suriname, de stad waar hij veel van het leven op straat meemaakte en telkens de goede afslag nam. En nu: Manchester United. Tadaa. Oranje, vijf interlands.

Engelse verslaggevers vroegen tijdens het trainingskamp van Manchester United in Azië hoe hij precies heette. Ma-la-cia. Onder zijn eerste foto’s op sociale media stonden ongeduldige commentaren in de trant van: waar blijft de rest van de aankopen? Malacia, met alle respect. Later kwamen Eriksen, Martinez, Casemiro en Antony, met wie hij tijdens Feyenoord - Ajax vinnige duels uitvocht. Lachend: ‘Ja, de trainer (Ten Hag) zei nog: doe het tegen hem een beetje rustig aan op de training.’

Hij verwierf een basisplaats na twee nederlagen die de seizoenstart tekenden. Linksback, in plaats van Engels international Luke Shaw. ‘Ik wist dat ik een goede concurrent ben.’ Hij is lerende, maar hij bleef met al zijn passie overeind tegen grootheden als Mo Salah en Bukayo Saka. Tussen de bedrijven door lachte hij. ‘Je hebt niet meer die wedstrijden dat je effe op zestig procent kan spelen. Je moet er elke week staan, je speelt elke week een soort finale. Tegenstanders zijn meestal groot en snel. Ze geven negentig minuten vol gas.’

Leermomenten

Salah? ‘Je wilt tegen de beste spelers voetballen. Dat vind ik geweldig. Altijd topwedstrijden. Daar doe je het voor als voetballer.’ Nerveus? ‘Nee nee nee.’ Tegen Saka van Arsenal had hij het moeilijk, zeker de eerste twintig minuten. ‘Vijf jaar geleden had ik die omschakeling nog niet kunnen maken. Nu bleef ik kalm. Dat zijn leermomenten. Ik was al wel volwassen, maar in deze competitie zet je nieuwe stappen. Ik ging tegen Arsenal terug naar de basis. In de tweede helft kwam ik niet meer in de problemen eigenlijk. Ik zit in een flow. Als het dan even niet loopt, moet je terugkeren naar je eigen basis, om vanuit daar weer op te bouwen.’

De werkelijkheid is nog mooier dan de droom, nu hij wekelijks speelt. ‘Ik kan opschieten met iedereen en ben goed opgevangen. Buiten het voetbal ben ik thuis. Dat was ook zo toen ik in Nederland was. Thuis, met familie, luisterend naar muziek. En je moet herstellen, want om de drie dagen speel je een wedstrijd.’

Hij gaat vrijwel zeker mee naar het WK, als zogenoemde wingback, in het 1-3-4-3 systeem van bondscoach Louis van Gaal. Daley Blind is normaliter eerste keus op links, maar wie weet, speelt die als linksbenige in het centrum en komt een plek vrij. Er kan van alles gebeuren. ‘Ik heb een plan gemaakt met mijn mensen. Het belangrijkste is: uitgaan van je eigen kwaliteiten. Gewoon lekker voetballen. Ik heb al veel mooie momenten meegemaakt in mijn loopbaan, en er waren ook tijden dat ik niet speelde. Al die zaken, ook privéomstandigheden, hebben mij gevormd. En het was altijd mijn droom om naar de Premier League te gaan.’

Ruim een jaar geleden liet Feyenoord hem niet vertrekken naar Club Brugge. ‘Ik sprak toen met mijn familie en zei: dit is mijn laatste jaar bij Feyenoord.’ Vóór United was hij nagenoeg rond met Lyon, maar tot zijn tevredenheid speelt hij nu in Engeland. ‘Alles gebeurt met een reden.’ Hij lacht.