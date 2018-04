Tycho Meulebeek (15) is helemaal gek van salto's en schroeven, maar doordeweeks werkt hij in de supermarkt

Werken bij de supermarkt

Wij vonden het belangrijk dat hij besefte dat niet alles komt aanwaaien, ook niet als je in het Nederlands team zit. Sigrid Meulebeek, moeder van Tycho

De hulp van zijn ouders is er in meerdere vormen. Zijn moeder maakt samen met de mentor de schema's voor trainingen, wedstrijden en school. Tycho: 'Ik vind het moeilijk om in te schatten hoe lang ik er ergens mee bezig ben.



De ouders Meulebeek ondersteunen ook financieel. Schoonspringen is een dure sport, want voor elk onderdeel op een regulier toernooi moet 20 euro inschrijfgeld betaald worden. Een weekend schoonspringen kost zo al gauw 60 euro. Bovendien zijn er de buitenlandse wedstrijden, laatst kostte een week Las Palmas 750 euro.



Vader Jos is projectleider bij een klimaatbeheersingbedrijf, moeder Sigrid heeft een baan bij een detacheringsbureau, maar ook Tycho draagt bij. Elke zaterdag werkt hij van half 1 's middags tot 9 uur 's avonds in de plaatselijke supermarkt voor 4,5 euro per uur. Een bewuste keuze, zo vertelt zijn moeder. 'Wij vonden het belangrijk dat hij besefte dat niet alles komt aanwaaien, ook niet als je in het Nederlands team zit. Hij hoeft heus niet alles zelf te betalen, maar hij moet wel een kleine bijdrage doen.' Voor de reis naar Las Palmas legde Tycho 150 euro in.