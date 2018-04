Twintigers verstoren sprookje Tiger Woods en schudden imago 'knikkeren voor oude mannen' van zich af

De meesten hebben al majors gewonnen of eindigden diverse keren voorin. Reed behoort net als McIlroy (vier majors) en Spieth (drie majors) al jarenlang tot de wereldtop. Hij blonk met name uit tijdens de tweejaarlijkse strijd om de Ryder Cup tussen de teams van de VS en Europa. Fleetwood was vorig jaar de beste op Europese Tour en won de Race to Dubai. Ram staat nu nummer drie op de wereldranglijst, net achter Justin Thomas, een pas 24-jarige Amerikaan die de laatste major van 2017 won. De laatste dertiger die een titel greep was de Spanjaard Sergio Garcia die als winnaar van The Masters van 2017 Reed het groene jasje mocht aandoen. Garcia zelf lag er dit keer na twee rondes al uit. Tijdens de eerste rondgang over Augusta sloeg hij op hole 15 de bal vijf keer in het water, waardoor hij een bizarre score van 13 op één hole moest noteren. Zelfs een amateur zou dan overwegen met de sport te stoppen.



Tiger Woods kon de misschien ook veel te hooggespannen verwachtingen niet waar maken. De 41-jarige Amerikaan die pas drie maanden weer op topniveau speelt na twee jaar blessureleed en andere besognes, kon zich geen moment serieus in de titelstrijd mengen. Hij stelde overigens ook niet echt teleur. Een 32ste plaats was zeer verdienstelijk voor een 41-jarige. Op zondag liep hij zijn beste ronde. Helemaal tevreden zei hij niet te zijn. 'Ik had de bal graag beter geraakt. Maar ik mag blij zijn dat ik weer mee kan doen. Een jaar geleden kon ik amper lopen en zitten.' Nick Faldo, die zijn clubs allang aan de wilgen heeft gehangen en nu televisiecommentator is, was buitengewoon kritisch over het spel van Woods. 'Er is nog heel veel mis met zijn spel. Vooral met de ijzers', aldus de drievoudig winnaar van The Masters die nooit als figurant heeft willen meedoen aan dit toernooi waar iedere oud-winnaar tot zijn dood een wildcard heeft.