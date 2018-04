Twintigers troeven Tiger Woods en andere veteranen af op Masters in Augusta

De 27-jarige Amerikaan Patrick Reed, nummer 24 van de wereld, leidt na de ronde op zaterdag de dans met drie slagen voorsprong op Rory McIlroy (28) en vijf op Rickie Fowler (29). Na twee magistrale eagles op de par 5-holes terug naar het clubhuis kwam Reed uit op 14 slagen onder par.



Twee andere jonge Europeanen liggen op de loer: de 23-jarige Spanjaard Jon Ram en de 26-jarige Tommy Fleetwood. Golf wordt wel eens een oude mannensport genoemd. Maar het lijkt op dit moment zeker niet op tennis, waar toppers op leeftijd na een lange blessure zo weer het heft in handen kunnen nemen. De beide veteranen Tiger Woods (41) en Phil Mickelson (47) konden op Augusta in de eerste drie dagen geen potten breken.



Woods staat na rondes van 73, 75 en 72 op 4 slagen boven par - 18 slagen achter op Reed en is met een 40ste plek volstrekt kansloos voor de eindzege. Het op voorhand door de media gehoopte droomscenario over de grootste comeback in de geschiedenis kwam niet uit. Phil Mickelson staat zelfs op plus 7. Ze hoeven zich niet te schamen. Sergio Garcia, de winnaar van vorig jaar, haalde de cut vrijdag niet eens. De Zweed Hendrik Stenson, in 2014 winnaar van The Open, en tweevoudig Masters-winnaar Bubba Watson zijn nog niet kansloos. Net als Jordan Spieth die na de eerste dag nog de dans leidde. Hij staat op -5.



McIlroy, die van de vier majors alleen The Masters nog niet heeft gewonnen, zal op de laatste dag de nodige druk moeten zetten op Reed. Hij wil dolgraag het groene jasje ook een keer winnen. Hij zei heel tevreden te zijn over zijn ronde van zaterdag. 'Bogeyfree. Mijn beste ronde ooit op Augusta', zei hij na afloop. Reed staat bekend als een koele kikker die de VS tijdens de Ryder Cup veelvuldig redde. Maar The Masters is andere koek.