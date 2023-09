Twintig jaar na Roddick gloort er hoop voor het Amerikaanse tennis

Frances Tiafoe neemt het dinsdag in de kwartfinale van de US Open op tegen landgenoot Ben Shelton. Beeld Icon Sportswire via Getty Images

Frances Tiafoe (25) voelde de vraag aankomen. ‘Ik wist het’, verzuchtte de Amerikaan vorige week bij aanvang van de US Open, toen hij voor de zoveelste keer werd geconfronteerd met Andy Roddick en diens toernooiwinst in New York van 2003. ‘Ik denk dat we er vaker naar gevraagd worden dan hijzelf’, sprak Tiafoe voor zijn generatiegenoten.

‘Ik hoor deze vraag al sinds het begin van mijn carrière’, beaamde Taylor Fritz, de andere Amerikaanse man in de top-10 van de ATP-ranking. ‘We zijn het allemaal gewend.’

Over de auteur

Koen van der Velden schrijft voor de Volkskrant over sport in de Verenigde Staten. Hij woont in New York.

De winst van Roddick tegen de Spaanse Juan Carlos Ferrero hangt als een donkere wolk boven het Amerikaanse mannentennis, maar de lucht begint te klaren. Bij de US Open staan dinsdag drie Amerikanen in de kwartfinale: Fritz moet het opnemen tegen Novak Djokovic, Tiafoe speelt tegen het aanstormende, 20-jarige talent Ben Shelton, waardoor er hoe dan ook een Amerikaan bij de laatste vier komt.

Reden voor optimisme

Het toernooi in New York begon vorige week met vijf geplaatste mannen van eigen bodem. Het was voor het eerst sinds 2004, toen onder meer Andre Agassi er nog bij was. Meer reden voor optimisme: acht Amerikanen horen momenteel bij de beste vijftig tennissers ter wereld. Fritz (9) en Tiafoe (10) staan in de top-10.

‘Het Amerikaanse tennis staat er goed voor’, oordeelde Tiafoe. ‘Het is een kwestie van tijd voordat het gebeurt’, zei hij over de opvolging van Roddick. De tennisser uit Maryland was er vorig jaar dichtbij. Hij verloor in de halve finale van de latere winnaar Carlos Alcaraz. ‘Op een dag kom ik terug en zal ik winnen’, beloofde Tiafoe.

De Amerikanen trekken zich volgens hem aan elkaar op. Tiafoe zag hoe zijn vriend Fritz vorig jaar van Rafael Nadal won bij het toernooi van Indian Wells. ‘Ik dacht: als hij het kan, waarom ik dan niet?’ zei hij eerder tegen ESPN. De Amerikaan versloeg Nadal vervolgens in de vierde ronde van de US Open.

Vanaf jonge leeftijd trekken Tiafoe, Fritz en Tommy Paul (ATP-14) met elkaar op. Ze werden deels geschoold in het nationale trainingscentrum in Orlando, in het warme tenniswalhalla Florida. ‘Je kon al vroeg zien dat ze de potentie hadden om goed te worden’, zegt tenniscoach Peter Lucassen, tot 2020 jarenlang werkzaam voor de Amerikaanse bond. ‘Het was echt een toplichting. Nu zijn het outsiders voor de grote toernooien.’

Nationaal programma

Toen Roddick in 2009 als laatste Amerikaanse man op Wimbledon de finale van een grandslam speelde, en zoals meestal verloor van Roger Federer, startte de Amerikaanse tennisbond een nationaal programma voor het in kaart brengen van jonge talenten. Het duurde even, maar de aanpak lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

De Amerikaanse droogte van twintig jaar ligt ‘niet zozeer aan beleid’, zegt Lucassen. ‘Er is altijd geprobeerd om de beste jeugdspelers samen te brengen, maar ze zijn pas echt gaan investeren toen deze talenten er waren.’

Zoals het was in de jaren tachtig en negentig, toen de Amerikanen de US Open domineerden met spelers als Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras en Agassi, zal het niet snel meer worden. Daarna kwam het tijdperk Federer-Nadal-Djokovic, waarin anderen het met kruimeltjes moesten doen. Bij de Amerikanen was het vooral John Isner die er af en toe eentje opraapte, hoewel ook hij dus geen grandslam wist te winnen.

De 2,08 meter lange Isner nam vorige week afscheid bij de US Open. Hij temperde de jubelstemming over de nieuwe generatie met een verwijzing naar Carlos Alcaraz. ‘Die is nog behoorlijk jong en erg goed’, zei Isner. ‘Wie weet gaat het nog langer duren.’ Lucassen is optimistischer: ‘Ik denk niet dat Alcaraz in zijn eentje alle grandslams gaat winnen. De kansen gaan komen.’

Wie gaat de ban breken?

Wordt het Tiafoe, Fritz, Paul of Shelton die de ban zal breken? Vooral van laatstgenoemde wordt veel verwacht. Niet nu, maar in de toekomst. In zijn kwartfinale tegen Tiafoe is hij dinsdag underdog, maar ‘hij is in staat tot zware uitschieters’, zegt Lucassen.

In de vierde ronde rekende Shelton zondag in vier sets af met zijn landgenoot Paul. De linkshandige tennisser uit Atlanta imponeerde vooral met zijn opslag. Het publiek in het Arthur Ashe Stadium was nauwelijks bekomen van een vuurpijl van bijna 240 kilometer per uur, toen hij er vervolgens meteen nog een met dezelfde snelheid lanceerde.

Shelton is een ster in wording. Hij is groot (1,93 meter), dynamisch en explosief. Na elk belangrijk gewonnen punt schreeuwt de Amerikaan het uit. Als kind speelde hij liever American football, met tennissen begon hij pas op zijn twaalfde. Shelton wordt gecoacht door zijn vader, een oud-prof. Bij de Australian Open van dit jaar schopte hij het al tot de kwartfinale.

Met zijn service doet hij denken aan Roddick, die ook geregeld uit zijn slof schoot. De winnaar van 2003 ziet geen absolute favoriet om hem op te volgen, zei hij onlangs tegen tijdschrift GQ. ‘Niemand steekt er met kop en schouders bovenuit.’ Tussen de huidige Amerikaanse toppers heerst volgens hem een ‘gezonde jaloezie’. Roddick: ‘Ze willen beter zijn dan de ander en kloppen elkaar niet alleen maar op de schouders. Ze willen allemaal die grandslam pakken.’