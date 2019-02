Twintig handtekeningenjagers voor tennisser Nishikori in Ahoy - dat is de Japanner in eigen land wel anders gewend

Taichi (10 jaar), Kota (8) en Huta (5) schuifelen langs een afzetlint voor het podium. Op het kartonnen bord dat vader Hideyuki Nakajima (39) omhoog houdt staan drie grote Japanse tekens, strak geschilderd in vette zwarte inkt. Betekenis: Kei Nishikori.

De Japanner is als eerste geplaatst op het ABN Amro-toernooi. Het gezin wacht zenuwachtig op de Japanse volksheld. Hij is onderweg naar de signeersessie.

Nakajima kocht direct kaarten toen hij hoorde dat Nishikori naar het tennistoernooi in Rotterdam zou komen. Hij woont pas kort in Nederland en kon deze kans niet aan zich voorbij laten gaan. De drie Japanse jongetjes zijn door het dolle heen als ze een kwartiertje later een handtekening hebben gekregen van de nummer zeven van de wereld. Vader Nakajima benadrukt hoe bijzonder het is dat ze in Ahoy met Nishikori op de foto kunnen. ‘Hij is op dit moment misschien wel de grootste Japanse sportman.’

Lekker rustig

Met de populariteit in Nederland valt het wel mee. Dinsdagavond is het stadion nog niet voor de helft gevuld. Nishikori heeft het in zijn eerste partij moeilijk tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert, 36ste op de wereldranglijst. Hij verliest de eerste set, maar herpakt zich. Hij gaat secuurder spelen, terwijl Herbert steeds meer fouten maakt. Hij heeft steeds vaker geen antwoord meer op de knappe returns naar de hoeken. Eindstand: 3-6, 6-1 en 6-4.

Olivier van Lindonk is de manager van Nishikori. Al sinds hij op veertienjarige leeftijd naar de Verenigde Staten vertrok om te tennissen, ontfermt Van Lindonk zich over hem. De 42-jarige Nederlander vindt het wel lekker rustig zo in Rotterdam. In de rij voor de signeersessie stonden niet veel meer dan twintig mensen. Niks vergeleken met de honderden tennisfans die een jaar geleden in Ahoy over elkaar heen buitelden om een glimp op te vangen van Roger Federer op de trainingsbaan.

In Japan gaan ze weer een stapje verder, zegt Van Lindonk. ‘We boeken altijd vluchten naar drie verschillende luchthavens als we naar Japan vliegen. Pas als we ongeveer van de startbaan vertrekken, zeggen we er twee af. Wat er gebeurt als we dat niet doen? Dan komen we het vliegveld niet af. Het is echt een gekkenhuis. Mensen slapen voor het hotel. Een tennisstadion waar ruim tienduizend mensen in kunnen, is in zo’n 20 minuten uitverkocht.’

Olympische Spelen

Nishikori moet het gezicht worden van de Olympische Spelen die volgend jaar in Tokio worden gehouden. Op de Spelen van Rio de Janeiro won hij al de bronzen medaille door in de troostfinale Rafael Nadal te verslaan.

Van Lindonk, verbonden aan het grote Amerikaanse managementbureau IMG, heeft een uitgekiend marketingplan voor zijn pupil bedacht. Hij vliegt eens per maand vanuit Florida op en neer naar Japan. Dan haast hij zich van vergadering naar vergadering met sponsoren en andere belanghebbenden. ‘Tja, Japanners houden niet van bellen’, zegt Van Lindonk.

Nishikori is een merk. Hij heeft zijn naam verbonden aan auto’s van Jaguar en staat onder contract bij het Japanse Uniqlo, dat ook Roger Federer van zijn outfit voorziet. Zijn beeltenis is te zien op de vliegtuigen van Japan Airlines, maar ook op plastic cupjes instantnoodles.

Grandslamtoernooi

Of dat niet wat veel van het goede is? Van Lindonk: ‘Die noodles? Nee hoor, die horen bij een gigantisch supermarktconcern. Vrijwel alle merken waar we mee werken zijn verbonden aan de Spelen. En we zeggen ook wel eens ‘nee’. Kei heeft aanbiedingen van een zonnebrillenmerk afgeslagen. Dat ging om miljoenen. Maar hij zei: ‘Ik draag die dingen niet’. Dus het is echt niet dat we alles aannemen.’

De 29-jarige Nishikori behoort door al die deals tot de best verdienende tennissers ter wereld, maar hij wacht nog steeds op zijn eerste overwinning op een grandslamtoernooi. In 2014 haalde hij de finale van de US Open. Sindsdien kwam hij nog maar twee keer tot een halve finale; op de US Open in 2016 en 2018.

Het doet niets af aan zijn populariteit. Japan is een trotse natie, verzekert fan Hideyuki Nakajima. Hij en zijn vrouw hebben nog meer kaarten voor Ahoy. ‘Voor de zondag natuurlijk. Want we gaan er wel vanuit dat onze man de finale haalt.’