Twijfel sluipt in het peloton nu besmettingsgevaar toeneemt

Renners van de vrouwenwielrenploeg van Boels-Dolmans. Beeld ANP

Reikhalzend kijkt het peloton uit naar de hervatting van het wielerseizoen, voor de gelegenheid gepropt in drie maanden, met de Strade Bianche over gravelwegen in de Toscaanse heuvels op 1 augustus als officieus openingsakkoord. Maar tegelijkertijd sluipt de twijfel in de benen. Het toenemende besmettingsgevaar werpt een schaduw over het komende programma.

De inleidende schermutselingen verlopen bepaald niet rimpelloos. Donderdagmorgen besloot CCC-Liv, de ploeg van Marianne Vos, zich enkele uren voor de start terug te trekken uit een betrekkelijk kleine wedstrijd in het Baskenland. Daar waren klinkende namen in het vrouwenwielrennen popelend van koerszin op af gekomen, onder wie wereldkampioen Annemiek van Vleuten en olympisch kampioen Anna van der Breggen.

Volgens een verklaring van CCC-livs teammanager Eric van den Boom waren de gezondheidsrisico’s rond de Emakumeen Nafarroako Klasikoa te groot. Voor hem stond vast dat de leden van zijn team op basis van een dagelijkse monitoring van hun gezondheid niet besmet zijn, maar was het niet zeker dat alle deelnemende rensters ondanks de geldende protocollen van de internationale wielerfederatie UCI wel waren getest op het virus. CCC-Liv laat ook de Klasikoa Femenina Navarra van vrijdag aan zich voorbij gaan. De teammanager sprak van een ‘pijnlijke beslissing.’

De koersorganisatie liet donderdag nog weten dat in lijn met de voorschriften geen teams werden toegelaten die geen testresultaten konden overleggen. Dit leidde ertoe dat een handvol kleine Spaanse ploegen niet van start kon gaan. Grotere teams, zoals Boels-Dolmans met onder anderen Van den Breggen en Chantal van den Broek-Blaak, en Trek-Segafredo met Lucinda Brand en Ellen van Dijk, reden de wedstrijd wel, na de verzekering dat er geen rugnummers werden uitgereikt aan deelnemers zonder testuitslagen.

De ploeg van Vos hakte de knoop door na een waarschuwing van The Cyclists Alliance, die opkomt voor de belangen van rensters. Die verklaarde woensdagavond al aanwijzingen te hebben dat niet alle teams en hun begeleiders waren getest en wees erop dat aantal covid 19-gevallen in de regio Navarra de afgelopen week sterk is toegenomen, tot 53 per 100.000 inwoners.

Het is niet voor het eerst dat renners zich huiverig tonen. Vorige week paste de ploeg van Mathieu van der Poel, Alpecin-Fenix, bij nader inzien voor deelname aan de Sibiu Cycling Tour, een etappekoers van drie dagen in Roemenië die ook donderdag begon. In dat land geldt code oranje - alleen reizen als het echt noodzakelijk is. Nog twee andere ploegen lieten verstek gaan.

De regio’s in het Baskenland en Roemenië kleuren op de kaarten met besmettingen donkerder dan de gebieden in Italië en Frankrijk waar in augustus gekoerst gaat worden. De organisatie van de Ronde van Burgos, een etappekoers westelijk van het Baskenland die volgende week dinsdag van start gaat, bezweert dat het ook in die omgeving nog veilig is, met minder dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Maar ook daar is niet iedereen er gerust op: er worden dagelijks meer positieve gevallen geregistreerd. Ook deze wedstrijd van beperkt kaliber kent een sterk deelnemersveld, met onder anderen Giro-winnaar Richard Carapaz uit Ecuador, de Colombiaan Nairo Quintana en het Belgische supertalent Remco Evenepoel.

De ervaringen in de eerste vrouwenkoers in het Baskenland tonen aan dat de regelgeving die het virus buiten de deur moet houden nog hiaten vertoont, nu testuitslagen niet tijdig beschikbaar bleken. De UCI paste vorige week al een eerder decreet aan, waarin nog vooral de vorming van bubbels centraal stond, clusters van renners en hun begeleiders waarbinnen strenge hygiënemaatregelen gelden en contacten met de buitenwereld zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Volgens het protocol moeten renners die deelnemen aan de belangrijkste koersen twee keer worden getest, zes en drie dagen voor de start.

Als zich toch een besmetting voordoet, komen vertegenwoordigers van teams, renners, artsen en de organisator met een speciale covid 19-coördinator bijeen, waarna de UCI besluit tot verdere stappen. Tegelijkertijd is er de vaststelling dat de regels van de gezondheidsautoriteiten ter plekke bepalend zijn. Of bij de vaststelling van een positief geval een ploeg wordt weggestuurd of de hele wedstrijd wordt afgelast, blijft vooralsnog onduidelijk. Publiek wordt bij aankomst en vertrek op afstand gehouden en er zijn gescheiden zones voor media, VIP’s en officials. Tijdens de huldiging moeten renners mondkapjes dragen en mogen ze elkaar niet aanraken.

In het Baskenland was het koersbeeld donderdag vertrouwder. Het was Van Vleuten die weer alleen als eerste over de finish kwam. In de wedstrijd van 118 kilometer van Pamplona naar Lekunberri was ze weggereden uit een kopgroep, waar ook Van der Breggen deel van uitmaakte. Die eindigde als derde, op 27 seconden van de wereldkampioen.