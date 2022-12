Twentse bikkel Mirjam Pol is op de motor wegwijs in de woestijn van de Dakar Rally: ‘Ik heb meer uren gemaakt dan veel oudere rijders’

Pol tijdens de vorige Dakar Rally. Beeld ANP / Presse Sports

Als motorrijdster Mirjam Pol (39) uit Borne zaterdag 31 december aan de oostelijke stranden van de Rode Zee de gashendel van haar Husqvarna FR 450 opendraait voor de eerste rit door de woestijn, heeft ze haar belangrijkste zege al binnen. Weliswaar moeten de veertien etappes in Saoedi-Arabië nog worden afgelegd, maar dat ze daar überhaupt staat, voelt als een triomf. Het is ook een mijlpaal: dit wordt haar tiende deelname aan de Dakar Rally (voorheen Parijs-Dakar), het evenement met het meeste aanzien in de rallywereld.

Het smaakt als een overwinning omdat Pol in de maanden die eraan vooraf zijn gegaan al hoge hordes heeft genomen. Ze is in zo’n periode topsporter, monteur, logistiek manager, boekhouder en fondsenwerver tegelijk. Ze traint: hardlopen, mountainbiken, zwemmen, meppen op de bokszak in de sportschool. Ze neemt deel aan enkele crosswedstrijden. Ze verschijnt op beurzen en houdt presentaties. Voor deelname is een budget van ruim een ton nodig. Ze prijst zich gelukkig met haar sponsoren. ‘Ik heb een loyale achterban.’ Het helpt heel erg, zegt ze, dat ze nog in het ouderlijk huis verblijft, bij haar moeder. ‘Met een eigen hypotheek of huur was het al lang afgelopen geweest.’

Kast vol bekers

In de garage met benzinestation van haar familie in Borne hangt een vitrinekast vol met bekers. Vader Hans was grasbaanracer en crosste met de zijspan. Elk weekend was gewijd aan wedstrijden, vrouw en kinderen gingen mee. Ze was 4 toen ze haar eerste motortje kreeg. Hij heeft haar deelnames aan de Dakar Rally nooit meegemaakt, Hans Pol overleed toen zij 12 was. ‘De uitreikingen van mijn schooldiploma’s had hij wat mij betreft mogen missen, maar dat hij nooit bij Dakar is geweest, vind ik heel jammer. Hij zou intens hebben genoten.’ Het gezin is hecht gebleven. Zij woont met moeder Ine achter het bedrijf, naast haar broer Hans, ook crosser, met zijn vrouw.

Het haar is kort geknipt, de kuif staat steil omhoog. Pol, bikkel uit Twente, is een vertrouwde verschijning in rallykringen. Ze is meervoudig wereldkampioen in kortere rally’s. Ze was 22 toen ze in 2006 haar eerste Parijs-Dakar reed. Nog altijd is ze de enige Nederlandse vrouwelijke deelnemer op de motor en de enige vrouwelijke motorrijdster die op drie continenten van de partij was, eerst in Afrika, vanaf 2009 in Zuid-Amerika en vanaf 2020 in Saoedi-Arabië.

Ja, ze kent de vraagtekens. ‘Als je thuisblijft, bereik je zeker niks. Je krijgt meer voor elkaar door te gaan en te doen wat je altijd doet, maar wel binnen de regels die daar gelden – je bent er te gast. Er verandert al iets. In het begin mocht je geen kleding met korte mouwen en korte broeken dragen. Nu hoor je er niemand meer over. Maar ik kan niet inschatten of dat alleen voor toeristen geldt of ook voor de eigen bevolking. Dakar is een rondtrekkende karavaan, we komen nauwelijks in grote steden.’ Over de belasting voor natuur en milieu kent ze minder twijfel. ‘Er wordt CO2-neutraal gereden, er gaat veel geld naar natuurprojecten. In 2030 zijn alle voertuigen elektrisch.’

Bij haar debuut in 2006 was alles nieuw. ‘Ik kon niet eens op de navigatie kijken. Ik volgde gewoon iemand anders.’ Nu is ze een ervaren rot. ‘Ik heb meer uren gemaakt dan veel oudere rijders. De meesten beginnen pas tussen de 30 en 35 jaar.’ Ze heeft ook de andere kant gezien: van 2012 tot 2017 was ze assistent bij een rallyteam.

Rust en overzicht

De ervaring betaalt zich uit in het bewaren van rust en overzicht. Hooguit twee keer zal ze proberen een lastige passage over een zandduin te nemen, in de wetenschap dat een derde of vierde poging tot mislukken gedoemd zal zijn. ‘Ik zie sommigen het wel tien keer proberen. Dat is niet superslim.’ Onderweg slaat ze zijpaden in het geheugen op. Als de afslag in het roadbook maar niet komt, weet ze dat ze de vorige had moeten hebben en hoe ver dat nog terugrijden is. Een teamgenoot was het opgevallen toen hij haar een tijd volgde. ‘Je hoofd gaat voortdurend van links naar rechts. Je lijkt wel een uil.’

Haar beste klassering was in 2019, ze werd 41ste in het algemeen klassement. ‘Als je nagaat dat de eerste 25 tot 30 deelnemers profs zijn die steun krijgen van de fabrikant, kun je wel zeggen dat ik bij de amateurs tot de top behoor.’ Dat ze twee keer de beste vrouw op de motor was, in 2009 en het afgelopen jaar, doet haar minder. ‘We zijn soms maar met z’n drieën, hooguit met z’n zessen.’

Ze kan veel aan. In 2018, in Bolivia, Peru en Argentinië werd ze 75ste, haar minste resultaat. De verklaring: vanaf de vierde etappe reed ze met een gebroken arm. Bij een start op het strand belandde ze in een stofwolk. Hoewel ze nog voluit in de remmen ging, botste ze op een richel. ‘Ik stond op en dacht: oeff, geluk gehad. Totdat ik probeerde de motor op te tillen. Ik voelde het gelijk: dit is niet goed.’ Van opgeven was geen sprake. ‘Zolang de breuk bij mijn pols op zijn plek bleef, was er weinig aan de hand. Maar ik kon niet meer staan op de motor, aan het gas draaien lukte niet. Ik moest mijn arm en hand in dezelfde positie van elkaar zien te houden. Een goede prestatie kon ik vergeten. Het was overleven en aankomen.’

Ze reed sinds jaren weer eens in de achterhoede. ‘Dan zag ik weer iemand een struik in duiken. Maar ja, zo ben ik ook begonnen. Daarom heb ik altijd meer respect voor de laatste dan voor de eerste. Die heeft veel meer moeten doorstaan. Iederéén die finisht is een winnaar. Er komt ook geluk bij kijken. Er kunnen er twee over hetzelfde heuveltje rijden, maar degene die dertig centimeter meer naar rechts rijdt, knalt op een steen. Wie Dakar wint is echt hartstikke goed, maar het is ook degene die het minst heeft meegemaakt. Toen ik 41ste werd, had ik ook weinig te melden. Het was vooral saai.’

Eén keer haalde ze de finish niet, in 2010. Enkele dagen na een val, waarbij ze met een snelheid van 100 kilometer onderuitging, vijf ribben brak en een kuitspier scheurde, was ze weer tegen de grond gesmakt. Ze was doorgegaan na de eerste tuimeling, ze had zelfs nog de langste etappe, 600 kilometer, volbracht. Ze dacht: als ik dit kan, kom ik de tweede week ook wel door.

Onverbiddelijk

Maar de arts uit de helikopter die haar bij de tweede val controleerde was onverbiddelijk. ‘Voor jou eindigt het hier.’ Zowel hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte vertoonden verontrustende waarden. Toen had hij nog niet gezien dat ze niet kon lopen. Haar onderbeen oogde blauw, paars en zwart – de bloeduitstortingen na het scheuren van de kuitspier.

Ze bleef in de wedstrijd. Er was nog een plekje over in een vrachtwagen van het team. In het bivak bewoog ze zich voort op krukken. Pol: ‘Het was wel vreemd: Ik had verwacht dat ik diep teleurgesteld zou zijn, maar ’s nachts, toen ik vanuit mijn tent naar alle bedrijvigheid voor de start keek, voelde ik juist opluchting. Ik dacht: ik hoef niet meer.’

Waarom ze telkens toch weer aan de start verschijnt? ‘Het is het saamhorigheidsgevoel onder motorrijders. Elkaar even aankijken en meteen begrijpen. Het is ook de uitdaging. Ik kijk er het hele jaar naar uit, maar ga er ook steeds meer tegenop zien. Wat gaan we krijgen? Kan ik het dit jaar weer?’ Eenmaal onderweg kan het voldoening zijn. Dat ze in haar eentje boven op een duintop staat, niet weet hoe het verder moet, dan toch een spoor vindt en zichzelf uit de problemen rijdt. Zaak opgelost. ‘Ik hou van het mentale spelletje. Juist de lastigste etappes, de bijltjesdagen, als anderen beginnen te klagen, vind ik het mooist. Natuurlijk kan het tegenzitten. Maar je wilde Dakar toch rijden? Dan moet je niet lopen miepen.’

Mirjam Pol met een aandenken aan de Dakar Rally.

Gitzwart zijn de herinneringen aan haar deelname in 2020. Twee motorrijders, de Nederlander Edwin Straver en de Portugees Paulo Gonçalves, kwamen om het leven. ‘Paulo was een oud-teamgenoot. Hij viel op hoge snelheid en was op slag dood. Het was al gebeurd toen ik langs reed, we werden omgeleid. Ik zag een helikopter, een handjevol andere rijders en iemand op de grond liggen. Wat mij een beklemmend gevoel was dat er niet meer aan die persoon werd gewerkt. Dan weet je: dit is foute boel. Paulo was geliefd, een bekende fabrieksrijder.’

Kleur in gezicht weg

‘Ik was vier dagen later wel bij Edwin, tijdens de een-na-laatste etappe. Een Zweedse deelnemer hield me tegen. Jij spreekt Nederlands, had hij gezegd. Dan kun jij met hem praten. Edwin lag op zijn zij. Ik kende hem vrij goed – we waren Nederlanders onder elkaar. Ik bukte, keek in de helm en wilde zeggen: wat doe jij nou, één dag voor de finish? Maar ik zag het gelijk: alle kleur in zijn gezicht was weggetrokken. De helikopter was al aan het landen. De artsen begonnen te reanimeren, te intuberen en brachten infusen in. Ik bediende de ballon voor de beademing.’ Ze vroeg naar zijn kansen, er waren geen reflexen meer in zijn ogen. De arts twijfelde. Ze wist genoeg. Straver bleek een hersenbeschadiging en een gebroken nekwervel te hebben opgelopen. Een week later overleed hij in Nederland.

Denkt ze na zulke dagen niet: in wat voor krankzinnig circus zit ik eigenlijk? ‘Nee. Wij beoefenen een risicosport. Dat weten we allemaal. Tegelijkertijd denkt iedereen dat het ons niet overkomt. Toch zorg ik altijd voordat ik wegga dat alles is geregeld, alles is betaald. Het kan altijd, overal gebeuren. Paulo reed op hoge snelheid, op een vlakte. Edwin reed nog geen 50, hij boorde zich in een uitloper van een zandduin en kwam ongelukkig terecht.

‘Ja, ik heb tranen gelaten, zeker toen ik zag hoe hij eraan toe was en met de helikopter wegging. Ik wilde ook per se in mijn eentje terugrijden. Maar het gekke was: meestal ben ik na terugkeer wel twee maanden klaar met de motor, nu wilde ik meteen gaan rijden. Wat het was? Misschien wel dat je juist op zulke momenten het leven meer weet te waarderen. Het is vergankelijk en ik wil eruit wil halen wat erin zit.’

Daarom trapt ze zaterdag haar Husqvarna weer aan.