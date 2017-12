Twente roept wederopstanding Ajax halt toe na zinderend slotstuk in bekerduel

Tweede adem

Na een voorzet van Thesker knikte spits Boere de bal naar de rechterhoek, maar Onana redde fraai. Ook invaller Laukart was al dicht bij de gelijkmaker geweest. Bewust had Ajax-trainer Keizer het bekerduel niet aangegrepen om de reserves te laten spelen. Dolberg nam als spits weer de plaats in van Huntelaar, die zondag het duel met AZ had beslist.



De Deense topschutter werd zelden in stelling gebracht en zocht ook in de Grolsch Veste vergeefs naar zijn topvorm. In deel 1 van de verlenging mocht Huntelaar alsnog opdraven. Maar Twente had een tweede adem gevonden en overleefde het naspel, ondanks een knal van Ziyech op de vuisten van Drommel. Ook Neres vond de opgebloeide doelman op zijn weg.



Enkele weken geleden scoorde Schöne nog twee keer uit een vrije trap, nu had Twente-doelman Drommel in de tweede verlenging een antwoord op de inzet van Ziyech. Huntelaar miste ook in de rebound en Ziyech benadrukte met een verkeerde aanname in kansrijke positie een dramatische strafschop dat het niet zijn avond was.