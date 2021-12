Twente-keeper Unnerstall houdt Feyenoord tegen, titelkandidaat ligt nu al uit de beker

Twente-doelman Lars Unnerstall heerst in de lucht. Feyenoord werd uitgeschakeld na een 2-1-nederlaag. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Feyenoord had zich zelfs een verlenging moeten besparen, want het verrassend presterende elftal van Arne Slot was vier dagen voor de Klassieker tegen Ajax veel sterker dan FC Twente. Alleen: bij 0-1 was er één situatie met chaos, met doelman Justin Bijlow die op avontuur ging en Giovanni Troupée die de bal uiteindelijk handig intikte. En bij 2-1, in de 114de minuut, legde Danilho Cleonese de bal terug op Manfred Ugalde, die met een laag schot scoorde. Bijlow stond als aan de grond genageld.

De international van Oranje vormde met zijn onzekere optreden nogal een contrast met Unnerstall, een 31-jarige doelman uit Ibbenbüren die via VVV de Nederlandse competitie in kwam. Hij imponeerde met een variëteit aan reddingen, net als tweeënhalve week geleden in de competitie tegen Feyenoord (0-0). Typerend was de perfecte save op de vrije trap van invaller Mark Diemers, kort voor tijd, na een lastige stuit. Unnerstall schreeuwde het uit, om zijn vreugde te accentueren. In de slotseconden redde hij opnieuw fabuleus, nu op een doorbraak van Cyriel Dessers, de enige die hem eerder had weten te passeren. De mond van Arne Slot viel open van verbazing. FC Twente reageerde dol van vreugde na de zege.

Beste doelman van de eredivisie

Unnerstall is geruild met Joël Drommel, waarbij FC Twente nog geld toe kreeg ook. Terwijl Drommel het in Eindhoven lastig heeft en zwakke momenten aan elkaar rijgt, is Unnerstall de beste doelman van de eredivisie momenteel. Hij is groot en sterk, ziet er imponerend uit, heerst, trapt goed en heeft geweldige reflexen. Dat was overigens al genoegzaam bekend. Bij landgenoot Roger Schmidt van PSV was hij nochtans reserve, mede omdat meevoetballen niet zijn specialiteit is. Wat zou het. Hij beheerst vooral les 1 uit het keepersboek: ballen tegenhouden, hoe dan ook.

Feyenoord verloor dus, en doet nu alleen nog mee om de landstitel en in de achtste finales van de Conference League. Op zich biedt het seizoen na de ongewoon vroege uitschakeling in het bekertoernooi dus nog genoeg uitdagingen. Zondag in de Klassieker kan Feyenoord in punten afstand nemen van Ajax, dat huizenhoog favoriet is voor de titel. Qua spel kan de ploeg met vertrouwen toeleven naar de topper, zeker gezien de tweede helft van woensdag. Kracht en combinatievermogen gaan hand in hand in het energieke elftal van Slot. Lef en druk naar voren, individuele acties en opportunisme, snelle wisselingen van kant.

Aantrekkelijk spel

Het spel is doorgaans afwisselend, aantrekkelijk om te zien en Feyenoord is duidelijk een elftal dat vol vertrouwen is, al laat de ploeg veel te veel kansen liggen. Kijk naar de passes van Orkun Kökcü of Fredrik Aursnes, de rushes van Marcus Pedersen, de flair bij Tyrell Malacia, en zo kun je doorgaan. Het elftal blijft rustig voetballen volgens een plan, met overleg en zonder paniekerige trappen, met oog voor elkaar, zichtbaar plezier en veel loopvermogen. De 0-1 van Cyriel Dessers, kort na rust, bleek de aanzet voor een uitstekende fase.

Het was jammer voor Feyenoord dat Alireza Jahanbakhsh, in feite de bekendste nieuweling voor dit seizoen, twee keer de paal raakte. De Iraniër heeft best goede fasen gekend, maar hij bereikt nog niet het niveau van een paar seizoenen geleden bij AZ. Bij Feyenoord is hij vooralsnog op de bank terechtgekomen.

Schwung

De schwung van de wedstrijd zat vooral in de tweede helft en in de verlenging. Soms leek het aanvankelijk of FC Twente - Feyenoord van een paar weken geleden in de eredivisie onder het kopieerapparaat lag, maar dan met een wat zwakke kopie als resultaat. Feyenoord iets beter, makkelijker combinerend, maar niet bijzonder. En bij elke doorbraak redde Unnerstall.

Na rust ging het juist anders dan vorige keer. Destijds viel Cyriel Dessers in en kreeg hij drie kansen, doch bleek Unnerstall onverslaanbaar. Nu maakte Dessers, basisspeler deze keer, in de 47ste minuut 0-1, na een uitstekende aanval van Feyenoord, de voorzet van Jahanbakhsh en het inschieten bij de tweede paal, vlak na de stuit. Zelfs Unnerstall kon hieraan niets doen, en dat wilde wat zeggen woensdag.

Slot hield Jens Toornstra en Bryan Linssen buiten de basisploeg, mede met het oog op het duel met Ajax. Ze vielen in, om Feyenoord in de verlenging aan de overwinning te helpen. Dat mislukte, maar ondanks de extra inspanning en de nederlaag mag Feyenoord met zelfvertrouwen aftrappen in de Klassieker, zonder publiek in de Kuip. En FC Twente mag Unnerstall koesteren.