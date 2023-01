Twente-coach Ron Jans: Af en toe is het goed om even kwaad te worden als mensen luiheid of arrogantie vertonen

FC Twente-coach Ron Jans: 'Trainer zijn is voor mij ook mooier dan voetballer. Het is geweldig om van allerlei verschillende mensen een team te maken.' Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Terwijl de regen gutst tegen de ruiten van de huurwoning in De Lutte, zegt Ron Jans, nestor onder de trainers in de eredivisie: ‘Als je ouder wordt, begin je steeds meer op jezelf te lijken. Je leert jezelf steeds beter kennen. Sommige zaken wil je het liefst ontkennen, maar die horen ook bij je. Je moet ze leren beheersen, verbeteren of verbergen.’ Lachend: ‘En dat verbergen hoeft niet met make-up.’ Zijn echtgenote Marjo, meeluisterend, met een kwinkslag: ‘Nou nou.’

De van nature vaak opgetogen trainer van FC Twente oogt gelukkig en blij langs de lijn. FC Twente staat vierde, een punt achter de tegenstander van zaterdag in Amsterdam, Ajax. Jans kan en mag zichzelf zijn. ‘Ik weet dat ik impulsief kan zijn. Dat is soms niet gepast. Ik ben soms loslippig. Of ik neem risico met wat ik zeg.’

Als vanzelf vertelt hij over Amerika, waar hij drie jaar geleden werd ontslagen bij Cincinnati omdat hij in de kleedkamer meezong met een rap en het n-woord gebruikte. Dat leidde tot inmenging van de vakbond en een geruchtmakende zaak. ‘Al leg ik die meer bij Amerika dan bij mezelf. Eén opmerking kan betekenen dat je moet stoppen met je baan. Ik heb geen zin om niets te zeggen, maar het is mooi om de scherpe randjes bij te schaven bij jezelf.’

Hij kreeg duizenden steunbetuigingen, tekende voor FC Twente en bracht de club in last terug naar de top, met hulp van velen, onder wie technisch directeur Jan Streuer. Dromen van de titel mag, dankzij een uitgebalanceerd, aantrekkelijk elftal. ‘Ik vind het leuk om naar onszelf te kijken, vooral in thuiswedstrijden. Trainer zijn is voor mij ook mooier dan voetballer zijn in het verleden. Het is geweldig om van allerlei verschillende mensen een team te maken.’

Routinier Wout Brama noemt hem ‘een menselijke trainer, die fijn en preventief communiceert en de speler meeneemt in beslissingen’. De trainer is steeds meer een manager, die stafleden een cruciale rol geeft. Bij FC Twente bespreekt Ivar van Dinteren globaal gesproken kwesties rond balverlies. Adrie Bogers is van het balbezit. Jeffrey de Visscher en Sander Boschker behandelen standaardsituaties.

Jans opent de bespreking, delegeert en bewaakt de menselijke maat. Brama: ‘Stel dat Ron de eerste trainer is van bepaalde spelers, dan weten die niet wat ze straks meemaken bij een andere trainer. Anderen zijn veel harder en directer.’

Jans is het eens met die analyse van Brama. Hoe het kan dat hij nooit werkte bij Ajax, Feyenoord of PSV? Hij weet het niet precies. ‘Veel andere trainers zijn ook niet gevraagd. Misschien missen ze dat maniakale in mij. Een van mijn zoons zegt dat ik soms te bescheiden ben, en dat wil ik ook blijven. Misschien heb ik ook angst opgebouwd om met een bepaald type mens om te gaan. Ik kan niet tegen bepaalde vormen van narcisme, mensen die alles willen regelen en manipuleren, met dubbele agenda’s.’

Hij beleefde bij Heerenveen een onrustige periode waarin hij zich speelbal voelde van gebeurtenissen. ‘Dat is niet prettig werken. Nee, ik vind het niet erg dat ik nooit trainer van een topclub ben geweest.’ Hij noemt ‘die Unvollendete’, de nooit voltooide achtste symfonie van Schubert. ‘Je moet niet alles krijgen in het leven.’

Laat hem maar genieten, onder andere van gesprekjes met spelers. Met Ramiz Zerrouki op een bankje, buiten, nadat hij niet naar Feyenoord mocht. Met doelman Przemyslaw Tyton, waarom hij niet speelde in de bekerwedstrijd tegen Telstar. Met Denilho Cleonise, die bij Twente de vijfde buitenspeler is; dat hij beter naar elders kan. ‘Maar hij moet niet weg, want dat beslist hij zelf.’ Hij gebruikt het woord verwachtingsmanagement. ‘We willen blijven dromen, tot het einde van het seizoen.’

Delegeren en overzicht behouden, dat is de nieuwe Jans, de oud-prof die dus op zichzelf is gaan lijken. ‘Als je net trainer bent, doe je veel dingen die jouw trainers ook deden. Ik kon me tien jaar geleden niet voorstellen om trainingen over te laten aan assistenten. Ik ben verantwoordelijk, weet wat we doen en waarom. Ik observeer, kan de oefening even stoppen of rustig kijken. Af en toe is het goed om even kwaad te worden, als mensen luiheid of arrogantie vertonen. Daarvoor ben ik allergisch. Ik kan niet meer terug naar hoe ik tien jaar geleden was. Ik wil ook niet meer elke dag leidend zijn in het geven van de training.’

Hij vertelt over een tv-programma waarvan het thema was: hoe kun je van tijd je vriend maken? ‘Daar komt het op neer. En dan is de herfst ook hartstikke mooi, want daar zit ik een beetje in. De grootste genietmomenten zijn intermenselijke ervaringen. Gesprekken. Jongens zien opbloeien. Je geeft vrijheid, verantwoordelijkheid en ruimte. Van veel spelers krijg je dan veel terug.’

De ontwikkeling van FC Twente is ook data-gerelateerd en innovatief. ‘Ik richt me als eerste op de mens, daarna op het voetbal. Ik ben geen controlfreak. Details van tactiek laat ik graag over aan mijn staf.’ Of hij niet zo goed is in die details? ‘Dat is zo. Ik liet natuurkunde vallen omdat ik het niet zo goed kon, en ik vond er niets aan. Dat is ook zo met voetballen.’ Hij heeft nu meer gelegenheid om de peoplemanager te zijn.

Ron Jans banjert strijdbaar voor zijn dug-out: 'Ik richt me als eerste op de mens, daarna op het voetbal. Ik ben geen controlfreak. Details van tactiek laat ik graag over aan mijn staf.’ Beeld Pro Shots

En hij is niet banger geworden door dat akkefietje in Amerika. Jans zegt wat hij wil. ‘In de rust van het bekerduel met Telstar zei ik: it ain’t over till the dark lady sings. Maar het is de fat lady. Ik versprak me dus en zei met zelfspot: oh, ik hoop dat ik nu mag blijven. Ik heb geen trauma overgehouden van Amerika. Met persoonlijkheden kijk ik nooit waar ze vandaan komen, welk geloof of welke kleur ze hebben. Maar je zult wel iets moeten weten van culturen.

‘Het was naïef van mij om dat lied in Amerika mee te zingen. Dat was niet handig. Maar het was niet slecht bedoeld, dus ik heb daarover geen schuldgevoel. De wereld wordt echt anders. Dat is een goede ontwikkeling. Maar met ontwikkelingen is het zo dat ze soms extreem gaan. Ik heb alleen een enorme hekel aan het beledigen van elkaar. Ik ben een weegschaal.’ Hij zoekt geen conflicten op, al weet hij door ervaring dat conflicten horen bij de sport, om beter te worden. ‘Als je een conflict laat lopen, krijg je problemen.’

Hij leidt de club in sportief opzicht, met technisch directeur Jan Streuer, 71 jaar. Soms noemt de buitenwacht ze de twee opa’s. ‘Ik zie dat als compliment.’ Hij heeft drie kleinkinderen en de spelers zijn toch ook een soort kinderen. Bij PEC Zwolle, een vorige club, liet hij bij de introductie een filmpje zien met de hit Family Affair van de band Sly and the Family Stone, plus een toespraak van generaal Van Uhm, dat het om ‘wij’ gaat, niet om ‘ik’.

Alleen: tijden veranderen. Hij gaf vroeger formulieren aan spelers, met vragen over persoonlijke doelen en verbeterpunten. ‘Met die ingevulde lijst ging ik met iedereen zitten. Nu praat ik nog wel, maar zonder die lijsten. Spelers schrijven niet meer. Je kunt hun handschrift niet meer lezen en het wemelt van de spelfouten.’ Hij maakt nu aantekeningen bij gesprekken met dezelfde onderwerpen als vroeger.

‘Ik kom er steeds meer achter dat de persoonlijkheid van een speler heel belangrijk is.’ Hij vertelt over de 24-jarige aanwinst Alfons Sampsted uit Noorwegen. ‘Ik heb in twee weken al gezien dat die jongen bijna honderd procent scoort op persoonlijkheid.’

Hoe hij dat weet? Gesprekken. Persoonlijk contact. ‘Sampsted had onze wedstrijden gekeken. Hij vraagt om beelden van de tegenstander. Hij is zeer gedreven om te weten wat een rechtsback bij ons doet. Ik heb gebeld met drie personen die hem goed kennen. Alle informatie was: hij is zo’n leuke jongen.’

Sampsted is afkomstig van Bodø/Glimt. ‘Op Tweede Kerstdag is iedereen vrij. Jan Streuer haalde hem op van Schiphol. Hij verbleef in het hotel van Thea, de vrouw van Jan. Ze zeiden: je mag doen wat je wil, maar je mag ook aanschuiven bij de familie. Hij at mee, heeft gesjoeld en had een geweldige avond. Dat past bij Jan. En ook bij mij.’

Voetbal is een bedrijfstak, maar het moet een familiaire zaak blijven. ‘Als wij hoger eindigen dan vijfde, is dat omdat er rust is binnen de club, maar ook omdat wij als team misschien beter functioneren dan één of twee andere clubs.’

Jans praat met de club over een nieuw contract. Hij wil nog wel door als trainer. ‘Het is nog niet klaar, al neemt dit geweldige beroep al je tijd in beslag. Al ben ik altijd zo goed mogelijk echtgenoot en vader geweest. Dat maniakale zit niet in mij, en dan moet je dat accepteren. Maar je kunt je altijd blijven ontwikkelen. Waarvoor ik enorm pleit, niet alleen voor mezelf, is de menselijke factor. Die glipt weg, uit alles eigenlijk. Soms kun je niet meer contant betalen. De bank is er niet meer in de dorpen. Je krijgt hulplijnen. Ik ga liever naar de markt, of naar de bakker.’