Tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis onder de indruk van schaatsstadion: ‘Mooiste ijshal ter wereld’

Het Ice Ribbon-stadion waar tijdens de Winterspelen de medailles bij het schaatsen worden verdeeld. Beeld Klaas Jan van der Weij

Zes Chinese leden van de militaire politie marcheren keurig in elkaars pas naar het hek dat om het imposante olympische schaatsstadion in Beijing staat. Ze lossen hun kompanen af die de omrastering urenlang in de gaten hebben gehouden, beducht op mensen die de olympische bubbel willen binnendringen.

Uit angst voor een uitbraak van corona worden de olympiërs scherp gescheiden van de rest van Beijing. Binnen de bubbel is het bijna business as usual. De mondkap is alomtegenwoordig en iedereen ondergaat dagelijks een PCR-test, maar sporters en journalisten kunnen elkaar in de mixed zone wel in levenden lijve treffen. Een dubbele rij dranghekken zorgt ervoor dat er twee meter afstand wordt gehouden.

Vanachter een met blauwe doeken bekleed hek noemt Kjeld Nuis de olympisch baan ‘de mooiste ijshal ter wereld’. Het glooiende plafond, hoge tribunes, overdaad aan licht en de helderblauwe tinten geven de binnenzijde van het stadion cachet. Van buiten doen ’s avonds 22 om het gebouw gewikkelde glazen buizen de façade oplichten. Aan deze ‘linten’ ontleent het stadion de naam Ice Ribbon.

Weinig liefde

Architectonisch mag het gebouw intrigeren, een rondgang door de catacomben laat zien dat het met weinig liefde in elkaar is gezet. De panelen in de nok van de hal zijn slordig gemonteerd, in het stucwerk zitten scheuren en dat terwijl het nog geen twee jaar oud is. En veel is vies. De ramen zijn ogenschijnlijk nooit gelapt en de witte wanden zijn groezelig.

Uiteindelijk gaat het niet om het stadion, zegt Nuis. Hij put meer energie uit de olympische ringen die overal terugkomen en die hem er constant aan herinneren wat er op het spel staat. ‘Daar heb je vier jaar lang je best voor gedaan.’ De ijskwaliteit valt mee volgens de tweevoudig olympisch kampioen van de vorige Winterspelen Hij is na een kleine week testen niet ontevreden. Was de ijsvloer aanvankelijk nog wat te zacht, nu wordt het ‘met de dag beter’.

Zo nieuw als de langebaanhal is, zoveel historie kent de shorttrackbaan waar de Nederlanders dinsdag voor de tweede keer hun training afwerken. Het Capital Indoor Stadium dateert van 1968 en is voor allerlei sporten gebruikt. Bij de Zomerspelen van 2008 werd er gevolleybald en in 1971 was het stadion het decor voor tafeltenniswedstrijden tussen de Verenigde Staten en China. Deze toenadering ten tijde van de Koude Oorlog ging als ‘pingpongdiplomatie’ de geschiedenisboeken in.

Blauw in plaats van rood

Aan de strenge gevel is in de afgelopen vijftig jaar weinig veranderd, maar vanbinnen is het omgetoverd tot een modern sportcomplex, waar het blauw, de huiskleur van deze Olympische Spelen, net als op de langebaan domineert. Shorttracker Sjinkie Knegt heeft niets te mopperen over de ijsbaan, waar hij vier maanden geleden al een wereldbekerwedstrijd reed. ‘Het is hier prima. Het ijs is goed. Ik was hier ook al eens in 2008 en het enige verschil is dat toen alle stoeltjes rood waren.’

De tijd die de schaatsers niet op het ijs spenderen, brengen ze door in het olympisch dorp. De roodbruine woontorens in het midden van de stad steken scherp af tegen de blauwe lucht. Eromheen staan hekken en zwaarbewaakte controleposten. Niemand mag er zomaar naar buiten, behalve dan met de speciale bussen of taxi’s die linea recta naar het sportstadion rijden. Van het leven van de inwoners van Beijing zelf krijgen de schaatsers alleen iets mee vanuit de bus naar de ijsbaan.

Dat verschilt niet veel met de Spelen van Sotsji, zegt Jorrit Bergsma. Daar kwam hij ook niet op andere plekken dan het dorp en de ijsbaan. Het grootste verschil was dat het gebied met alle ijsbanen en het olympisch dorp in Rusland aan elkaar grensden. In Rusland kon Bergsma fietstrainingen toen doen op een asfaltweg om het stadioncluster van ijsbanen. Dat was een ronde van een kilometer of drie. Ook vier jaar geleden, tijdens de Spelen van Zuid-Korea, hadden schaatsers de ruimte. Op de racefiets konden ze langs het strand naar de ijsbanen peddelen.

Weinig vrijheid

In Beijing is weinig vrijheid. De langebaanschaatsers werken hun fietsritten af in het olympische dorp, bij een paar graden vorst. Ze hebben een asfaltweg van ongeveer een kilometer tot hun beschikking. Het is bijna een vierkantje, maar de uiteindes raken elkaar net niet. ‘In een uur moet je dus dertig keer heen en weer’, zegt Bergsma. Knegt ziet het probleem niet. Hij blijft liever binnen en vindt dat best. ‘Ik vind het heerlijk om anderhalf uur op de hometrainer te zitten.’

Een onverwacht pluspunt van de strenge bubbelbewaking ziet Knegt ook. ‘Vier jaar geleden in Zuid-Korea werd bij het uitgaan van het dorp en bij aankomst in het stadion alles helemaal binnenstebuiten gekeerd. Nu hoef je alleen een poortje door.’ Omdat het een gesloten systeem is, ondervindt hij binnenin weinig obstakels. Voor een sporter in de olympische tunnel is dat vrijheid.