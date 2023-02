Tweestrijd Van der Poel - Van Aert: een schilderij van sport

Twee mannen, groter dan de sport zelf, beleven zondag een strijd voor de eeuwigheid, in de geest van andere beroemde duels. Federer - Nadal in het tennis, of Ali - Frazier in het boksen. Deze keer een aflevering der giganten in een kleine sport, veldrijden. Mathieu van der Poel - Wout van Aert.

Zo klein is de sport dat Adrie van der Poel, de vader van een van de twee, het parcours heeft ontworpen, met een heuvel, een bruggetje, balken, een trap, stukjes rechtdoor, bochten en een verharde weg voor een sprint. Architectuur in het veld. Ruim een uur rijden ze rondjes door de prut. De een, Van der Poel, meestal voor de ander. De ander, Van Aert, soms voor de een. Het gaat van spannend naar spannender tot spannendst. De hele wereld lijkt erbij te willen zijn, om te kunnen aanschouwen hoe die twee mannen, twee iconen van de sport in Nederland en België, een winterse bezigheid verheffen tot hoogmis, want dat is het thema van het slotakkoord op het WK veldrijden in Hoogerheide, Noord-Brabant.

De hele winter hebben ze het publiek opgewarmd en verleid tot discussies, als in een eindeloos voorspel vol variaties dat moet leiden tot een eruptie van emoties, van gevoel. Voor Van der Poel - Van Aert, deel zoveel, zette je deze winter de tv aan, op een regenachtige dag van thuiswerken. Dan fietsten ze weer ergens, soms in borrelende blubber.

Een van de twee wint zondag, nu de zon straalt en de kleding schoon blijft. De rest doet voor spek, bonen en brons mee. Vijftien, twintig rijen dik staat het publiek. Het is ongelooflijk waar die buitenlui allemaal vandaan zijn gekomen. Langs de zandweg zijn witte tenten van consumentisme verrezen, waarin het bevoorrechte volk zich kan laven aan de lusten van de passieve, sportieve zondag. De kerk van Hoogerheide is letterlijk de piek van het decor van de hoogmis. De balkons van nieuwe huizen langs de route staan vol gelovigen. De drone volgt de koplopers op hun weg door het veld. De omlijsting past bij de geweldige strijd.

Veel toeschouwers zullen weinig zien, maar het gaat om aanwezigheid. Om het gevoel erbij te zijn, zoals je bij een concert wil zijn, of bij een voetbalwedstrijd. Ze krijgen eigenlijk twee WK’s voor mannen. Ze hadden het ene WK ook voor het andere kunnen houden, dan waren het twee spannende wedstrijden geweest. Eén WK met twee mannen, Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Plus één WK met de rest.

De mannen van WK 1 rijden meteen na de start weg, onder aanvoering van Van der Poel. Ze blijven bij elkaar, tot de ontknoping. Telkens verwachten de tv-commentatoren dat Van der Poel bij de sprong over de balken afstand neemt, of anders op de trap, Stairway to heaven genoemd, naar de song van Led Zeppelin uit 1971. Uitgerekend in de slotronde is Van Aert koploper bij de balken. Het komt aan op een sprint en dan verrast Van der Poel zijn rivaal op de Scheldeweg. Hij brengt een gouden gloed aan op het schilderij van sport.