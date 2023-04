Tweelingbroers Arjan en Niels Versteijnen met handbalteam naar EK

Niels Versteijnen (l) en tweelingbroer Arjan. Beeld Henk Seppen

Aan één blik hebben ze eigenlijk al voldoende, maar de eerste keer dat Arjan Versteijnen tijdens het WK handbal het veld betrad en tweelingbroer Niels passeerde, kon hij het niet laten wat te zeggen: ‘Oké, lopen.’ Zoals vroeger, toen ze samen speelden op clubniveau en ze bekendstonden om hun lange bal, de diepte van het handbalveld in.

Hun carrière loopt sinds vijf jaar uiteen, maar tegenwoordig vinden de broers elkaar weer bij het Nederlands team. Dat plaatste zich zondagavond in Almere overtuigend voor het EK van 2024 in Duitsland. De handballers versloegen Griekenland met 32-26.

Niels staat in het veld, terwijl Arjan het doel bezet. Allebei zijn ze blond en lang. Ze lijken op elkaar, maar niet sprekend. De een is een half uur jonger dan de ander. Niels, met een blik naar zijn broer voordat hij zijn onafgemaakte zin afsluit met een lach: ‘Hij is daarin de oudste, maar voor de rest...’ Arjan is impulsiever, heeft een grotere mond in het veld, terwijl Niels vaker rustig blijft.

Naar Duitsland

Op zijn achttiende verhuisde rechteropbouwspeler Niels voor zijn carrière naar Duitsland, het land met de sterkste handbalcompetitie bij de mannen. Hij is twee meter lang en linkshandig; een gewilde combinatie in het handbal. Arjan bleef ondertussen in Nederland. Niels: ’Dat was wel raar, we waren altijd met z’n tweeën in het handbal, maar toen deed ik ineens alles zonder hem.’ Jaloezie was er nooit bij Arjan. ‘Al wilde ik het zelf ook graag, maar ik dacht ook: als ik hard blijf werken, kom ik er misschien ook wel. De leuke wedstrijden die hij speelde, maakte ik mee vanaf de tribune.’

Inmiddels maakt Niels, die zondagavond in Almere het grootste deel van de wedstrijd speelde, indruk bij de Duitse topclub Lemgo. Arjan keept bij Bevo, in het Noord-Limburgse Panningen. Hij is tweede keeper in het Nederlands team, tegen Griekenland kwam hij de laatste tien minuten van de wedstrijd in actie. Anders dan zijn broer leeft Arjan niet van zijn sport, al traint hij acht keer per week. Daarnaast werkt hij 32 uur per week als planner bij een transportbedrijf. Arjan: ’Als ik de hele dag thuis zou zitten, word ik ook gek.’ Niels: ‘Ik zou het niet volhouden als ik er nu ook nog naast moest werken.’ Hij speelt in Duitsland ook meer wedstrijden dan zijn broer.

Ooit hoopt Arjan ook in de eerste Bundesliga te spelen. Hij is nog relatief jong, bij keepers kiezen clubs vaker voor ervaring, weten de broers. Als Duitse handbalclubs contact opnemen, zegt Niels soms: ‘Ik weet wel een keeper.’ Het liefst zou hij zijn broer in zijn team hebben, of in ieder geval tegenkomen in de Bundesliga. ‘Maar tot nu toe is het nog niet gebeurd dat ze toehapten.’ De WK-selectie halen was een gezamenlijk doel. Dat lukte afgelopen december. Arjan: ’Dat we daar allebei waren, was het leukste.’

Telefonisch contact

Het is fijn, een broer hebben in het Nederlands team, vinden ze. Vooral voor Arjan, die later in het team kwam dan Niels. Arjan: ’Het zijn de kleine dingen, maar het is prettig iemand te hebben die al meer meegemaakt heeft.’ Hij leert van teamgenoten daar, waarvan er veel in zwaardere competities uitkomen en leven voor hun sport. De broers hebben doorgaans een paar keer per week telefonisch contact. Door hun bijeenkomsten bij het Nederlands team zien ze elkaar vaker de afgelopen jaren.

Ze schelen vijf centimeter. Keeper Arjan is de kleinste van de twee met zijn 195 centimeter, andersom had hij het ook niet gewild. ‘Er zijn keepers die iets voor hun doel moeten staan omdat ze anders de lat raken.’

Opgroeien met een broer die hetzelfde doet is goed voor een carrière, daar zijn ze van overtuigd. Niels: ’Honderd procent. We hebben zoveel uur met elkaar gespeeld.’ Ze begonnen ooit met handbal door de oppas van hun zus Larissa. Zij handbalde en stak het boerengezin uit het Brabantse Berkel-Enschot aan. Al snel werden ze fanatiek. Er kwam een goal in de tuin. Ontelbaar vele uren speelden ze tegen elkaar. Niels: ‘Het probleem was alleen dat ik dan ook in de goal moest, omdat hij ook wilde schieten.’ Daarin ontbrak het hem aan ervaring.

In zijn tienertijd werd Arjan al gezegd: ‘Je moet gaan keepen, dat is beter.’ Hij had een goede lange bal, oftewel: kon ver gooien. En deed het goed in duels één tegen één. Arjan: ‘Het was vrij snel duidelijk dat ik daar beter in was dan als speler. Ik denk dat ik het anders ook niet gered had.’

Afvallen

Om op het WK te komen besloot Arjan afgelopen oktober om rigoureus af te vallen. 110 kilo woog hij op dat moment. ‘Dat was een van de punten die ik bij de keepertrainer hier meekreeg. En mijn technieken verbeteren.’ Hij liet bier staan, lette op zijn eten en ging vaker trainen. Drie maanden later woog hij negentien kilo minder. Inmiddels weegt hij negentig kilo. Niels: ‘Ik was gisteren even bij hem op de kamer. Hij had zijn shirt uit, ik vond het gewoon eng om te zien. Zijn buik is helemaal weg.’

Belangrijker dan dat: keepen gaat sindsdien beter. Hij houdt het langer vol. Arjan: ’Normaal gesproken kon ik niet eens vijftien minuten sprinten, nu loop ik dat makkelijk uit. Het is een wereld van verschil.’ Zelfs slapen lukt makkelijker, ’s nachts welteverstaan. Er is één aspect uit het topsportleven dat hij bij het nationaal team ziet, maar zelf niet onder de knie krijgt: middagdutjes. Arjan: ‘Die willen niet.’ Niels: ‘Ik kon het eerst ook echt niet. Maar, geloof me: dat kan later komen.’