Twee wielerdoden in minder dan twee weken: leidt wielrennen tot hartfalen?

Sporten is gezond, maar is ­topsport dat niet?

'In principe is sporten gezond, omdat het de belangrijkste risicofactoren positief beïnvloedt. Cholesterol, suiker en bloeddruk reageren allemaal heel goed op sporten. Het hart houdt er ook van, want de conditie van het hart wordt beter en je verkleint de kans op problemen met de kransslagaderen. Voor de preventie van hart- en vaatziekten is dat prima.



'Dan heb ik het over iemand die normaal sport, een paar keer per week. Voor mensen die heel intensief sporten, of dat langdurig doen, is het maar de vraag of dat goed is voor het hart. Dat is niet zeker. Er treedt slijtage op, met name de rechterhartkamer.'