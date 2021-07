Twee weken na hun aanvaring staan Verstappen en Hamilton nog altijd lijnrecht tegenover elkaar

Max Verstappen voorafgaand aan de F1 Grand Prix van Hongarije op 29 juli. Beeld Getty Images

Als een zwerm vogels cirkelden de fotografen donderdag in Hongarije rond Max Verstappen. Een Spaanse tv-zender had de Nederlandse coureur bij een interview pontificaal op een krukje voor het teamgebouw van Mercedes gezet. Het was precies het beeld waar de fotografen naar op zoek waren na de clash tussen Verstappen en zijn Mercedes-aartsrivaal Lewis Hamilton op het Engelse Silverstone.

Op de Hungaroring ging het namelijk over weinig anders dan over die aanvaring tussen de twee coureurs, die strijden om het wereldkampioenschap. Hamilton knalde in Engeland de 23-jarige Red Bull-coureur bij een inhaalpoging in de eerste ronde, uit de race. De Brit kreeg er een tijdstraf van 10 seconden voor, maar won alsnog. Hij liep in de WK-stand zo 25 punten in op kampioenschapsleider Verstappen. Het verschil is nu acht punten.

Verstappen werd na de botsing ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Hij voelde zich zo’n twee dagen stijf, zei hij donderdag, maar heeft inmiddels nergens meer last van. Vergeten is hij het incident alleen niet, bleek tijdens de internationale persconferentie.

Onsportief

Een Britse journalist vroeg naar het uitgebreide feesten van Hamilton na de zege. Verstappen zag het vanuit zijn ziekenhuisbed. Diezelfde avond had hij het juichen van Hamilton via Twitter al ‘onsportief’ en ‘respectloos’ genoemd. Donderdag bleek dat hij nog steeds dezelfde mening had, ook al had Hamilton verklaard dat hij toen niet wist dat Verstappen was afgevoerd.

‘De een ligt in het ziekenhuis, de ander zwaait met een vlag terwijl hij net iemand de muur in heeft geduwd met 51G’, zei Verstappen. ‘Zo vier je geen overwinning. Het toont hoe ze (Mercedes, red.) echt zijn en dat komt naar buiten als ze onder druk staan. Maar zo wil ik niet zijn’, aldus Verstappen.

Hij reageerde fel op Hamiltons opmerking dat hij een agressieve coureur zou zijn. ‘Ik vocht hard en verdedigde hard, maar niet agressief. Dan had ik hem meer af kunnen knijpen naar binnen, maar ik gaf hem juist de ruimte.’ Hij bleef wel weg van speculaties of Hamilton misschien bewust van de baan had geduwd. ‘Ik denk dat hij die bocht gewoon verkeerd heeft ingeschat’, zei hij.

Straf

Het nam niet weg dat Red Bull de zaak deze week nog eens opnieuw naar racefederatie FIA bracht, omdat het team ‘nieuw bewijs’ had gevonden dat een zwaardere straf voor Hamilton zou rechtvaardigen. Volgens teambaas Horner waren Red Bull en Verstappen onevenredig hard geraakt door Hamiltons actie, zowel in het wereldkampioenschap als financieel. Zo moest het team 1,5 miljoen euro uitgeven om Verstappens auto weer raceklaar te maken, en dat in een seizoen waarin elke euro omgedraaid moet worden vanwege het budgetplafond.

De scheidsrechters namen de ruim twintig pagina’s die Red Bull inleverde donderdagmiddag door, maar concludeerden dat er niets hoefde te veranderen aan de straf. Hamilton zelf, die meent dat hij helemaal geen straf verdiende, verdedigde zijn inhaalpoging op Silverstone donderdag opnieuw: achteraf zou hij hetzelfde doen. Voor zijn feestvieren kwam ook geen mea culpa. Hamilton: ‘Want er zit een verschil tussen iets weten en het vervolgens vieren, of iets niet weten.’

Wederzijds respect

Hamilton had Verstappen na zijn crash gebeld om hem te zeggen dat er wat hem betreft nog altijd wederzijds respect is. Daarbij kreeg hij het gevoel dat er met name bij Verstappen op dat vlak mogelijk iets is veranderd, zei hij. ‘Maar dat is oké.’ In Hongarije, bij de laatste race voor de zomerstop, moet blijken of dat gevolgen heeft voor hun tweestrijd op het asfalt.

Verstappen zei zondag in een videogesprek met de Nederlandse pers dat hij zondag niet opeens anders gaat rijden als hij Hamilton in zijn spiegels ziet. Hij had de aanvaring relatief snel achter zich gelaten. Maandag haalde hij, nog stijf van de crash, zijn nieuwe huisdieren (twee katten) op en vorig weekeinde zat hij alweer 8,5 uur op zijn simulator voor een langeafstandsrace. Verstappen: ‘Ik kan de uitkomst toch niet meer veranderen, ook al ben ik niet blij met wat daar is gebeurd. Het is wat het is. Nu moeten we hier maar een goed weekend hebben.’