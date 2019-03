Twee verdedigers faalden tijdens Ajax – PSV, één werd gered door zijn ploeg: ‘Hij bedankte ons allemaal’

Dusan Tadic probeert gehinderd door Daniel Schwaab David Neres bereiken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Met een man meer scoort PSV eens niet in de slotfase en Schwaab beseft hoe duur zijn missers zijn. ‘Bij een 1-1-stand dachten we de titelrace nog te beslissen.’

Het oogt kolderiek hoe de 30-jarige Duitser zijn eigen doelman passeert. ­Jeroen Zoet weet niet wat hem overkomt. ‘Ik dacht de bal rustig op te pakken na de voorzet van Ziyech, maar Daniel wilde de bal wegwerken. Hij gleed naar de bal en zag mij niet. Een geval van miscommunicatie.’ Schwaab neemt de schuld op zich. ‘Het was mijn fout. Ik heb de beelden nog niet teruggezien, maar ik begreep dat ­Jeroen de bal rustig kon pakken. Het is de reflex van een verdediger, ik gleed onbewust om de bal te onderscheppen. Ik heb eerder een eigen doelpunt gemaakt. Deze was wel heel knullig.’

Rode kaart

Noussair Mazraoui kan ook wel door de grond zakken als PSV na zijn rode kaart meteen scoort. Eerst krijgt de rechtsback van Ajax een gele kaart als hij PSV-back ­Angelino vol in het gezicht raakt met de schoen. Videoscheidsrechter Pol van Boekel acht die sanctie te licht. Kuipers beoordeelt de situatie opnieuw en geeft rood.

Het wordt Mazraoui snel vergeven. ‘Hij bedankte ons allemaal’, zegt Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt. ‘We zijn ook blij dat we hem geen schuldgevoel hebben bezorgd. Die rode kaart illustreert ook de jeugdigheid van het team. We waren fel en maakten veel overtredingen om PSV te laten zien dat we per se wilden winnen. Helaas pakte deze overtreding verkeerd uit. Ik vreesde al dat het rood zou worden.’

Luuk de Jong is het niet eens met scheidsrechter Björn Kuipers. De VAR zal de aanvoerder van PSV gelijk geven. Na het bekijken van de beelden geeft Kuipers alsnog rood aan Noussair Mazraoui. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ook Schwaab lijkt er aanvankelijk mee weg te komen, als hij Neres op de achterlijn heeft gehaakt. Opnieuw grijpt de VAR in. De Ligt: ‘Bij de tweede keer was het prettiger om te moeten wachten op de VAR. Als de scheidsrechter de beelden gaat bekijken, is het negen van de tien keer een penalty. Neres gaat niet zomaar liggen, hij is een eerlijke speler die altijd doorgaat. Als hij op de grond ligt, moet er iets aan de hand zijn.’ Opnieuw is Schwaab schuldbewust. ‘Soms kom je als verdediger in dit soort situaties. Het mag me niet overkomen. Ik had niet op deze manier naar de bal moeten glijden. Het voelt als een gemiste kans, we hadden de wedstrijd al eerder kunnen beslissen.’

Speciale krachten

Na de gelijkmaker van PSV-topschutter Luuk de Jong wordt de mentale weerbaarheid van Ajax getest. De Ligt: ‘Het geeft extra voldoening dat we met een man minder nog twee keer scoren. Na de rode kaart voor Noussair kwamen er speciale krachten los in het team, een overlevingsinstinct dat we ook al in de Champions League hebben getoond.’

Blind erkent dat Ajax ‘twee mentale tikken binnen een minuut’ kreeg te verwerken. ‘We hebben karakter getoond, opgeven was geen optie. De opdracht was: schouders eronder, op zoek naar de counter om nog een goal te maken. Ajax kan ook strijden. Na de 2-1 gooiden we ons voor elke bal om de zege eruit te slepen. Toch was het percentage balbezit nagenoeg gelijk, terwijl we ruim een half uur met een man minder hebben gespeeld.’

Zo won het avontuurlijke voetbal van de controle, aldus Blind. ‘Het is mooi dat we onze kwaliteiten ook met tien man konden tonen. De ambiance was fantastisch, het publiek juichte zelfs toen ik een bal op zijn Engels de tribunes inschoot.’

Druk opvoeren

De ontlading in de Johan Cruijff Arena is intens. De Ligt beseft echter dat Ajax weliswaar op drie fronten blijft meedoen om een hoofdprijs, maar nog niets tastbaars heeft. ‘We moeten woensdag ook Emmen verslaan, anders heeft de zege op PSV geen zin gehad. We kunnen nu de druk op PSV opvoeren en zien hoe die ploeg reageert.’

Ajax had al eerder de kans om PSV van de koppositie te verdrijven en speelde toen gelijk (4-4) tegen Heerenveen. Dreigt de eerste plaats geen obsessie te worden? ‘Zo zie ik het niet’, zegt Blind. ‘Het boeit me niet dat we woensdag eerste kunnen zijn. Het gaat erom dat we na 34 duels bovenaan staan. We hebben het nog steeds niet in ­eigen hand en zijn afhankelijk van een misstap van PSV.’

Die komt er niet, voorspelt Schwaab. Al vreest hij de wedstrijd tegen Ajax ’s nachts nog eens in zijn hoofd af te spelen. ‘Mijn ­eigen doelpunt en die penalty komen minstens twee keer voorbij. Daarna moet ik het afsluiten. Ik heb genoeg ervaring. PSV staat nu voor een nieuwe uitdaging, de voorsprong over de streep trekken.’