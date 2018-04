Twee ongeslagen zwaargewichten in de ring, Joshua wint uiteindelijk van Parker

Onbetwist

De winnaar van een gevecht tussen Joshua en Wilder wordt de eerste onbewiste kampioen (undisputed champion) in het zwaargewicht (houder van alle belangrijke bokstitels) sinds Lennox Lewis in 1999.



Kanttekening hierbij is wel dat in de tijd van boksgrootheden als Muhammad Ali er minder titels te winnen waren, waardoor onomstreden kampioen minder zeldzaam waren. In de loop der jaren is er onder meer door afsplitsingen een wildgroei aan boksfederaties en bijbehorende kampioensriemen ontstaan. De IBO-titel wordt als minst prestigieus gezien. De WBA en WBC beschikken als oudste federaties over de twee bekendste 'belts'.



Wilder (32) bezit sinds 2015 de WBC-titel en geraakte vorige week nog in opspraak door te zeggen dat hij graag eens iemand zou doodslaan in de ring. Hij is net als Joshua nog ongeslagen (40 zeges, 39 via knock-out).



Barry Hearn, de promotor van Joshua, verwacht dat de onderhandelingen met het kamp-Wilder over onder meer de locatie en verdeling van de geschatte meer dan 100 miljoen euro aan prijzengeld deze week beginnen. Het gevecht vindt mogelijk tegen het einde van het jaar plaats.