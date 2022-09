Twee nieuwe keepers in voorlaatste selectie van Van Gaal

Remko Pasveer tijdens het Champions League-duel met Liverpool. Beeld REUTERS

Afgelopen week, na zijn goede wedstrijd in Liverpool, zei Pasveer dat hij nog ‘niet met het WK bezig is, maar ik wil er natuurlijk bij zijn’. Van Gaal riep nog een debuterende doelman op in de groep van 25: de 28-jarige, 2.03 meter lange Andries Noppert van Heerenveen, die hij ziet als mogelijke strafschopspecialist. De te kiezen doelman is een van de op te lossen kwesties in de WK-puzzel van Van Gaal voor Oranje, dat volgende week de laatste duels in de groepsfase van de Nations League speelt, met Polen (uit, donderdag) en België (thuis, zondag). Nederland staat eerste.

Van Gaal stelde in de kwalificatiereeks eerst Justin Bijlow op, maar verving de toen lichtgeblesseerd geraakte Feyenoorder na een matig optreden tegen Montenegro door Jasper Cillessen, in de beslissende wedstrijd tegen de Noren. Cillessen keerde deze zomer terug naar NEC, mede om elke week te keepen en zijn kansen op het WK te vergroten. Ook Mark Flekken van Freiburg is opgeroepen. Bijlow, die na zijn blessure nog niet in topvorm is, ontbreekt. Als diepe spits krijgt Vincent Janssen de voorkeur boven Brian Brobbey.

In de selectie zijn liefst acht Ajacieden opgenomen, onder wie debutant Kenneth Taylor, hetgeen op sociale media al leidde tot reuring over de vermeende voorkeur van Van Gaal. Feyenoord is niet vertegenwoordigd, PSV met slechts één speler, Cody Gakpo. Ajax speelt met zeven of acht Nederlanders in de Champions League, Feyenoord stelde donderdag drie Nederlanders op tegen Sturm Graz: Bijlow, Javairo Dilrosun en Quinten Timber, die net als Xavi Simons van PSV bij Jong Oranje zit. Joey Veerman van PSV viel af uit de voorselectie, Luuk de Jong is geblesseerd. Bij zijn vorige WK, in 2014 in Brazilië, stelde Van Gaal soms zeven of acht spelers op met een heden of verleden bij Feyenoord, van wie bijvoorbeeld Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi nog steeds of weer tot de groep behoren.

Menig international is, in verschillende gradaties, geen vaste keus bij zijn club, onder anderen sleutelspelers als Frenkie de Jong, Memphis Depay (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Matthijs de Ligt (Bayern) en Nathan Aké (Manchester City). Van Gaal: ‘Voor ons is dit de laatste mogelijkheid om jongens aan het werk te zien. Na dit trainingskamp komen we pas op 14 november weer bij elkaar, een week voor de eerste wedstrijd op het WK.’