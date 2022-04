Twee Nederlandse records op marathon van Rotterdam: Abdi Nageeye en Nienke Brinkman beleven ideale races

Abdi Nageeye en Nienke Brinkman maken een ereronde na de finish tijdens de 41ste editie van de marathon van Rotterdam. Beeld ANP

Nageeye, die in Tokio naar olympisch zilver snelde, beleefde een ideale race in Rotterdam. De in Somalië geboren Nederlander kon zich lang verschuilen in de kopgroep, waarin hij werd gecoacht door zijn vriend Bashir Abdi.

De Belg Abdi, de winnaar van vorig jaar, retourneerde op die manier de vriendendienst die Nageeye hem tijdens de Spelen in Tokio verleende. Toen was het Nageeye die Abdi aanspoorde op weg naar brons. Nu was het de Belg die de Nederlander hielp op het moment dat de kopgroep van zes lopers uiteenviel.

Abdi maande de 33-jarige Nageeye tot rust toen Leul Gebresilase en Kiprop Kipyego ervandoor gingen. ‘Hij zei dat we gat het rustig moesten dichten. Hij heeft veel meer ervaring met het lopen in kopgroepen.’

De Belg, ook geboren in Somalië, haalde zelfs een wielertactiek uit de kast. Toen hij het gat naar de twee koplopers had gedicht en Nageeye nog op een gaatje liep, zette hij zich op kop om het tempo te drukken. Had hij dat niet gedaan, dan had Nageeye de oversteek waarschijnlijk wel kunnen maken, maar had hij zijn eindspurt kunnen vergeten.

En juist op de eindsprint kwam het aan op de Coolsingel. Nadat Abdi en Kipyego overboord waren gegaan, was hij alleen met Gebresilase. Telkens liep Nageeye een halve pas voor de Ethiopiër, gefocust op diens schaduw op het wegdek. Kwam die dichterbij, dan zette hij aan. Voortgestuwd door de aanmoedigingskreten van het publiek snelde hij zo naar de zege en een verbetering van zijn oude nationale record van 2.06.18.

Brinkman

Een dik kwartier na binnenkomst van Nageeye zwol het gebrul van de toeschouwers opnieuw aan. Nienke Brinkman was op komst als nummer twee in de vrouwenwedstrijd, achter de Ethiopische winnares Haven Hailu.

Lang liep Brinkman, in Rotterdam bezig aan pas de tweede marathon uit haar bijzonder prille hardloopcarrière, op de vierde plaats in de wedstrijd. Onderweg nam ze nog af en toe de tijd om naar bekenden te zwaaien.

Dankzij een pannenkoekplat schema haalde ze op weg naar de finish nog loopsters in om zo op het podium te belanden. Ze liep de snelste slotkilometers van het hele veld. Sneller nog dan Hailu die op 2.22.01 uitkwam.

De 2.22.51 betekende een verbetering van bijna een minuut van het oude Nederlandse record dat met 2.23.43 sinds 2003 op naam van de in Kenia geboren Lornah Kiplagat stond.

Een belangrijk verschil tussen de tijd van Kiplagat, gelopen in New York, en die van Brinkman in Rotterdam is de ontwikkeling die het schoeisel van de atleten heeft doorgemaakt. Sinds enkele jaren zijn de snelste schoenen uitgerust met een koolstofplaat in de zool. Dat levert een verend effect op en – het belangrijkste – tijdwinst. Op de marathon scheelt het zo al een minuut of drie.

Het plan van Brinkman, die in december bij haar marathondebuut in Valencia 2.26.34 had gelopen, was om op een vergelijkbare tijd uit te komen. Ook om zichzelf niet te veel druk op te leggen. ‘Ik wilde er geen big happening van maken’, zei ze na afloop. Onder die druk zal ze in de toekomst minder makkelijk uit kunnen komen. ‘Ik hoor nu bij de wereldtop, al besef ik dat nog niet helemaal.’