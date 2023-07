Twee Nederlandse ploegleiders niet meer welkom in de vrouwentour

Demi Vollering (midden) en Annemiek van Vleuten (rechts) tijdens de Tour de France Femmes. Beeld Getty Images

De internationale wielerfederatie UCI nam het hoog op dat door zijn gedrag in de wedstrijd gevaarlijke situaties waren ontstaan. Bovendien kreeg hij aangewreven dat hij in zijn protest tegen de straf ‘ongepaste opmerkingen’ maakte. Volgens Stam heeft hij laten weten dat hij de wedstrijdjury ‘incompetent’ acht. De ploeg verklaarde dat hij ‘in het eerste moment misschien iets te emotioneel reageerde’.

Tijdens de etappe van vrijdag kreeg ook Servais Knaven, ploegleider bij het Belgische team AG Insurance Soudal Quickstep, te horen dat hij niet meer welkom was in de koers. De Finse renster Lotta Henttala, die al moeite had het peloton bij te houden, hing te lang aan de klink van zijn auto in een poging nog een keer de aansluiting te maken. Ook zij werd uit de koers gezet.

SD Worx had grote moeite met de straf voor Vollering, die daardoor haar voorsprong van acht seconden op Annemiek van Vleuten, haar grote rivaal in Frankrijk, kwijtraakte en nu op een achterstand van twaalf seconden staat. De kopvrouw werd donderdag na een lekke band door Stam op hoge snelheid naar voren gereden. Ze volgde hem pal op de achterbumper van het voertuig. Bij het passeren van de karavaan belandde hij zelfs even in de berm. Een jurylid op de motor maakte duidelijk dat hij terug moest tussen de colonne en schudde al vermanend zijn vinger.

Volgens SD Worx was er niks ongebruikelijks gebeurd, het komt vaker voor dat renners na pech of een val worden teruggebracht. Vollering wilde er vrijdag niet al te veel woorden meer aan vuil maken. ‘Danny heeft veel ervaring, die weet echt wel wat hij doet. Het zijn vreemde dagen. We kunnen er verder niks mee. Ik focus me nu op de koers.’

Dit weekeinde is de ontknoping in de Tour, met zaterdag de beklimming van de Col d’Aspin en de Tourmalet en zondag de afsluitende tijdrit. Verwacht wordt dat het uitdraait op een vrouw-tegen-vrouwgevecht tussen Vollering en titelverdediger Van Vleuten. De aanvoerder van SD Worx zal vanuit de auto nu alleen worden ondersteund door voormalig wereldkampioen Anna van der Breggen. Stam blijft wel bij de ploeg en zal tijdens de etappe contact houden met zijn collega.