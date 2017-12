Twee knallen en de olympische droom van Ntab is voorbij: 'Je kan alleen maar verliezen. Dat voel je, dat proef je'

Het zou een heuse wederopstanding zijn geweest als de 31-jarige Mulder zich wel had weten te kwalificeren. Na zijn gouden medaille op de 500 meter en het zilver op de 1.000 meter bij de Spelen van 2014 had hij aan snelheid ingeboet. Deze winter kwam hij weer op niveau, maar het was knijpen. 'Ik ben van ver gekomen, maar mijn basis is te smal.'



Toch hadden de relatief langzame tijden van zijn concurrenten hem hoop gegeven. Het was duidelijk dat de mentale weerbaarheid de grootst bepalende factor zou zijn. 'Je kan alleen maar verliezen. Dat voel je, dat proef je. Er wordt gewoon niet gesproken in de warming-uphal. Af en toe kijk je elkaar aan wat een verschrikkelijke dag het is.' Vier jaar geleden had hij de controle kunnen behouden, maar nu kon hij een misslag in de eerste bocht niet repareren.



Het was een slag in het gezicht voor Mulder. 'Natuurlijk er zijn in de wereld dingen die veel vreselijker zijn. We zijn hartstikke gezond. Daar moeten we blij mee zijn, maar voor mij is dit even het belangrijkste. Als dat niet lukt, dan valt je droom in duigen.'