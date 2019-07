Twee keer ritwinst voor Vos in Giro Rosa

Marianne Vos haalt op het laatste moment koploper Lucy Kennedy in. Beeld Still

Voor de 32-jarige Brabantse, die de etappekoers driemaal won (2011, 2012, 2014), was het haar 23ste etappezege in de Giro Rosa. Ze staat nu derde in het algemeen klassement op 25 seconden van de Poolse rozetruidraagster Kasia Niewiadoma.

Zaterdag had de Nederlandse blikvanger ook al de tweede rit op haar naam geschreven. De wielrenster van CCC-Liv was na een heuvelachtige rit van

78,3 kilometer de snelste in de eindsprint in Viù. De routinier versloeg haar landgenoten Annemiek van Vleuten en Lucinda Brand.

Klassementleider Niewiadoma won met haar ploeg Canyon SRAM Racing vrijdag op de eerste dag van de Giro de ploegentijdrit. Ze bleef de titelverdediger Annemiek van Vleuten met haar Australische team Mitchelton-Scott 53 seconden voor. Van Vleuten, die geldt als de titelfavoriet, werd vierde in de rit over 18 kilometer. Haar achterstand op de Poolse bedraagt na drie etappes 47 seconden. Ze staat zevende.

De Giro Rosa, die in wisselende vorm bestaat sinds 1988, duurt tien dagen en kent een prijzengeld van 50.000 euro. De rittenkoers ging vrijdag van start in Cassano Spinola, in het noordwesten Italië, met een ploegentijdrit en doorkruist vier regio’s: Piemonte, Lombardije, Veneto en Friuli-Venezia Giulia. Het parcours is 920,4 kilometer lang en eindigt komende zondag bij het kasteel van Udine.

Het is de langste en zwaarste ronde in het vrouwenwielrennen, maar kent geen live-uitzending op tv en er is nauwelijks aandacht van de schrijvende pers. De Italiaanse zender Rai zal alleen een samenvatting verzorgen na de Touretappes. Trek en Voxwomen zullen wel online dagelijks een samenvatting van ongeveer een uur uitzenden. De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport heeft dagelijks één pagina ingeruimd voor de Giro Rosa, die door één journalist wordt gevuld.