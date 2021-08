Twee keer Nederlands goud tijdens eerste weekeinde Paralympische Spelen

De Nederlandse atlete Fleur Jong heeft bij de Paralympische Spelen goud veroverd op het onderdeel verspringen. Beeld AFP

Para-atlete Jong, vrouw met dubbele blade, was zaterdag de eerste die plaats nam op het hoogste treedje van het erepodium. Zij won het verspringen met een wereldrecord in haar T62-categorie: 6 meter en 16 centimeter. Ze was na die sprong niet gerust op de overwinning. Uiteindelijk kwam de Francaise Marie-Emilie le Fur nog dichtbij: 6.11 meter. De zege leidde tot een enorme schreeuw van Jong naar coach Guido Bonsen en de rond hem verzamelde Nederlandse enclave in het lege Olympisch Stadion van Tokio. Het dansje op de verende blades was ook vermakelijk. Jong staat voor blijdschap, zoveel werd wel duidelijk uit haar optreden in Japan.

Fleur Jong en rechts de Nederlandse Marlene van Gansewinkel, die met een sprong van 5,78 meter de bronzen medaille te pakken hak. Beeld AFP

Het brons was zaterdag voor de tweede Nederlandse specialist op dit onderdeel: Marlène van Gansewinkel (5.78). Zij achtte zich vooraf al kansloos bij het verspringen. ‘Fleur is onverslaanbaar’, was haar beoordeling. Jong, vijf jaar geleden in Rio nog trillend als een espenblad, blijkt de sprongdiscipline steeds beter onder de knie te krijgen.

Haar knieheffing in de aanloop en daarmee de afzet middels haar springveren, de blades, zijn indrukwekkend. De atlete uit Midden-Beemster lijkt daarom ook favoriet voor het grote sprintnummer van deze week: de 100 meter van vrijdag. Op de 200 meter is Van Gansewinkel de vrouw die getipt wordt.

Jetze Plat heeft op de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd op de triatlon. Beeld REUTERS

Jetze Plat, de spierbundel uit Vrouwenakker, is van plan de mogelijk dubbele oogst van Jong te verbeteren. Woensdag kan het al zo ver zijn. Zondag begon hij zijn jacht op de ‘triple’ met de gemakkelijke overwinning in de paratriathlon. De Nederlander is al zes jaar de allerbeste op de 750 meter zwemmen, 20 kilometer handbiken en 10 kilometer wheelen (rolstoelrijden). Hij werd in Rio paralympisch kampioen en veroverde tussen 2015 en 2019 vijfmaal de wereldtitel.

De zwaarder gehandicapte Italiaan Achenza mocht vroeg in de zondagochtend met drie minuten voorsprong op Plat het water van Odaiba Marine Park in. Bij het uit het water tillen was daar nog een minuut van over. Na 100 meter zwemmen wist de Nederlandse triatleet al dat hij de vorm van de dag in het lijf had, dit in tegenstelling tot de met zijn hartslag worstelende landgenoot Geert Schipper die ernstig tegenviel en het zilver van Rio verruilde voor de houten plak, de vierde plaats.

Binnen twee rondjes handbiken bleken de snelheid en de stuurmanskunst van Plat al zodanig dat hij aan kop kwam. Liefst 180 bochten moesten genomen worden met de handbike. Dat was in het voordeel van Plat die bij het wheelen helemaal geen tegenstand meer had te vrezen, hoezeer hij zich vooraf ook zenuwachtig had gemaakt over de afloop van de wedstrijd. Hij won uiteindelijk met twee minuten voorsprong op de Oostenrijker Florian Brungraber.

Plat zei dat hij had geprobeerd energie te sparen voor de volgende twee onderdelen. Dinsdag is er de tijdrit op de handbike, een dag later volgt de wegwedstrijd op dat onderdeel. Plat (30) is als wereldkampioen de grote favoriet.