Twee keer goud voor Nederlandse roeisters op EK, maar geen medailleregen als op vorig toernooi

De vrouwen vier-zonder in Varese. Beeld Merijn Soeters

De vrouwen dubbelvier snijdt door het water van het Lago di Varese in Noord-Italië. Ze nemen in hun EK-finale onmiddellijk de leiding. Hard starten is de specialiteit van Laila Youssifou, Inge Janssen, Olivia van Rooijen en Nicole Beukers. Aan het slot, als de verzuring tot een hoogtepunt komt, komen plots de Britse roeiers dichterbij, maar ze houden stand.

Met een voorsprong van 0,42 seconden pakken de Nederlanders goud bij de EK, het toernooi dat als generale repetitie voor de Spelen geldt. Een prima resultaat en prolongatie van hun titel. Maar Beukers, die als ‘slag’ het ritme bepaalt, neemt de waarschuwing van de Britten in de laatste 500 meter ter harte. ‘Dat laatste stuk is ons kwetsbaarste deel. Dat moeten we nog aanpakken.’

Goud is goud, dus overheerst tevredenheid, vooral omdat het toernooi moeizaam begon. In de voorronde op vrijdag moesten Beukers en haar ploeggenoten in een winderige race de Britten voor zich dulden. In plaats van directe kwalificatie voor de finale, moesten ze zaterdag via de herkansingsronde een startbewijs veroveren. Dat betekende dat zij een race meer moesten afwerken dan de Britten en de Duitsers, die hun voorronde gewonnen hadden.

Dat kwam niet slecht uit, want in de herkansing op zaterdag voelde de dubbelvier ‘goede halen’, vertelt Beukers na afloop van het toernooi door de telefoon. Ze merkten hoe ze soepel en krachtig door het water konden gaan. ‘Daar kregen we het vertrouwen voor de finale.’

Favorietenrol

De overwinning van de vrouwen dubbelvier is de tweede Nederlandse zege van zondagmiddag. Even ervoor hebben Ellen Hogerwerf, Karolien Florijn, Ymkje Clevering en Veronique Meester hun favorietenrol waargemaakt in de vier-zonder. Maar daar blijft het bij. De medailleoogst komt op de olympische nummers uit op tweemaal goud, driemaal zilver (vrouwen acht, mannen dubbeltwee, mannen dubbelvier) en tweemaal brons (mannen acht, vrouwen lichte dubbeltwee).

Afgezet tegen de vorige EK, afgelopen oktober in het Poolse Poznan, is dat een karig resultaat. Toen won Nederland zes keer op de olympische nummers, een ongekende score. Sinds de tijden van de Sovjet-Unie was geen land meer zo dominant op de Europese titelstrijd geweest.

Volgens Hessel Evertse, technisch directeur van de roeibond, zijn de resultaten van Varese een betere weergave van de internationale verhoudingen dan de wonder-EK in Poznan. De coronamaatregelen die per land verschilden hadden de boel opgeschud. ‘2020 was een bijzonder jaar. Nu hebben we een betere spiegel voorgehouden gekregen.’

De medailleregen van Polen buiten beschouwing gelaten, passen de prestaties van de Nederlandse roeiers in Italië bij de opgaande lijn die is ingezet na 2014. Toen wist Nederland op de WK, nota bene op de eigen Bosbaan in Amsterdam, op de olympische nummers geen enkele medaille te veroveren. Sindsdien wordt er elk internationaal toernooi beter, en door meer boten, gescoord.

Beeld Merijn Soeters

Professionalisering

Die sportieve groei is te danken aan de professionaliseringsslag van de afgelopen jaren, vertelt de 30-jarige Beukers, die in 2016 olympisch zilver veroverde in de dubbelvier en in 2017 wereldkampioen werd. De trainingsschema’s zijn beter en de roeisters zijn ervarener, maar het zit hem ook in andere zaken. Bijvoorbeeld de kleedkamers bij het nationale trainingscentrum op de Bosbaan en de kijk op voeding.

Beukers: ‘Vroeger moesten we door de regen en wind naar de loods om ons daar om te kleden. Nu hoeft dat niet meer. En sinds anderhalf jaar hebben we een topsportkeuken. Dan kun je na de training direct wat eten en herstellen. Je kunt zelfs avondeten meenemen.’

In Varese zijn op alle olympische nummers Nederlandse boten present, maar winnen blijkt nog niet zo eenvoudig. Opvallend is vooral de zilveren medaille voor de mannen dubbelvier met Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers. Waren de regerend wereldkampioenen de afgelopen jaren nagenoeg onklopbaar, nu laten de Italianen ze vanaf de start achter. ‘Daar heb ik mijn wenkbrauwen wel over opgetrokken’, zegt Evertse.

De EK diende als test voor de Zomerspelen. Alle boten die al een kwalificatie op zak hadden, wilden pieken. Als het dan niet lukt, is het even slikken. ‘Er zijn weinig excuses’, zegt Evertse. ‘Alle ploegen zijn fit en in vorm.’

Geen vat

Maar op hun tegenstanders hebben de roeiers nu eenmaal geen vat. Dat bewijzen de Italianen bij de dubbelvier, maar vooral ook de Britten. ‘We hebben ze 20 maanden niet gezien’, zegt Evertse. Tot 2016 waren ze oppermachtig, daarna was het beduidend minder. Op de EK’s sinds de Spelen van Rio behaalden ze slechts tweemaal de titel, rekent hij voor. En op de WK’s was er in diezelfde periode helemaal geen Brits goud, maar in Varese voeren ze het medailleklassement aan. ‘Ze zijn de covidperiode beter uitgekomen dan verwacht.’

Ook Beukers was verrast door hun Britse opponenten. ‘Dat is een ploeg om rekening mee te houden. Maar dat maakt het ook leuk.’ Ze wil zich niet al te druk maken over haar tegenstanders. ‘Je moet van je eigen kracht uitgaan. Je weet toch niet wat je tegenstanders doen.’

Ze zal er pas achter komen in Tokio, waar ze het zilver van Rio om wil zetten in goud. Daar zullen ook andere grote roeilanden als China, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten om de medailles strijden. Beukers en haar ploeggenoten zullen er alles aan doen om aan hun razende start en stevig middenstuk een klinkende eindsprint te knopen. Beukers: ‘Zodat we het niet meer zo spannend maken.’