Twee keer goud en één keer zilver voor Nederlandse ploeg op WK baanwielrennen

Puzzel

Huck noemde Nieuw-Zeeland vooraf de titelfavoriet, maar woensdagavond waren het de Nederlanders die in het voorspel meteen al overtuigend presteerden. Met ruime voorsprong wisten Van 't Hoenderdaal, Lavreysen en Hoogland zich te kwalificeren, waarna Matthijs Büchli in de volgende ronde de positie van Hoogland overnam. Opnieuw werd de snelste tijd gereden.



De puzzel voor de opstelling was ingewikkelder dan ooit. Huck had bij de mannen de beschikking over vijf renners, met meerdere keuzes op alle drie de plekken. 'Maar het gaat niet om de beste drie, maar het beste team.' Met een schuin oog keek hij ook naar het verdere verloop van het programma. Was het wel verantwoord om bijvoorbeeld Büchli en Lavreysen al drie keer tot het uiterste te laten gaan, terwijl donderdag alweer in Apeldoorn de keirin wacht?



Complicerende factor was dat de protagonisten voor het eerst uit verschillende teams afkomstig waren. Huck heeft Van 't Hoenderdaal, Hoogland en Lavreysen voltijds onder zijn hoede, terwijl Büchli en Roy van den Berg, die niet in actie kwam, deel uitmaken van het commerciële Beat Cycling Club. Drie weken trainingskamp in Portugal bleken afdoende te zijn geweest om weer aan elkaar te wennen, al was het uiteindelijk de selectie van Huck die de hoofdrol speelde. Hoogland en Lavreysen zakten na de finish uitgeput maar dolgelukkig tussen de hekken. 'Bizar', kon Van 't Hoenderdaal nog net uitbrengen.



De snelle tijden van 'de jongens' inspireerden Kirsten Wild ook tot haar prestatie op de scratch. Ruim voor de finishlijn had ze al zekerheid: een ronde voor het einde keek de 35-jarige Zwolse even om en toen was al duidelijk dat niemand haar nog kon terughalen. Het was voor de tweede keer dat ze wereldkampioen werd op het onderdeel, waarin een peloton vrouwen over een afstand van 10 kilometer om het hardst fietst. In 2015 pakte ze de titel in Parijs.