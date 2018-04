Twee jaar na Cruijffs dood is naamswijziging een feit: Ajax vanaf volgend seizoen in Johan Cruijff Arena

Gordiaanse knoop

Ajax wilde de certificaten echter alleen overnemen in ruil voor meer zeggenschap over de Arena. Simpel gezegd: als Ajax geld op tafel zou leggen, wilde het een popconcert kunnen verbieden daags voor een belangrijke Europese wedstrijd. De zeggenschap over het stadion ligt nu nog voor een groot deel bij de Stichting Administratiekantoor Stadion Amsterdam (STAK), enig aandeelhouder van de Amsterdam Arena NV. Ajax is 'slechts' huurder van het stadion.



Het is de partijen tot op heden niet gelukt die Gordiaanse knoop te ontwaren. Daarom is nu besloten om de naamswijziging alvast door te voeren en verder te onderhandelen over de certificaten. 'We hebben de dossiers naamswijziging en bestuursstructuur uit elkaar gehaald, om te voorkomen dat de discussie nog langer zou duren', zei Arena-directeur Henk Markerink donderdag tegen Het Parool.



Het is daardoor zeer de vraag of Ajax het gemeentelijke deel van die certificaten nog wel wil overnemen. Voor de voetbalclub is immers het hoogste doel bereikt: de thuisbasis draagt voortaan de naam van de grootste voetballer die Ajax voortbracht, hoewel de term Johan Cruijff Arena in de volksmond allang in gebruik is genomen.