Twee grootste concurrenten Dafne Schippers raken slaags op training

Torie Bowie (rechts) finisht voor Shaunae Miller-Uibo in Oregon, 2017. Beeld EPA

Bowie onthulde de ruzie afgelopen weekeinde in een interview met Flotrack, een Amerikaanse atletiekwebsite. Ze trainde met Miller-Uibo bij de Amerikaanse trainer Lance Brauman in Clermont, Florida, een locatie waar Schippers elk voorjaar wekenlang op trainingskamp gaat met de Atletiekunie. Bowie zei niet wat de aanleiding was voor de ruzie.

Volgens Bowie (28) kregen zij en Miller-Uibo (24) de opdracht een psycholoog te bezoeken. Ze mochten met niemand anders praten over de schermutseling. Zou het incident uitlekken, dan zouden ze uit de trainingsgroep worden gezet. Bowie besloot in mei zelf te vertrekken uit Florida, mede uit onvrede over de situatie. Vanwege een blessure kwam ze afgelopen seizoen niet in actie. Miller-Uibo bleek op de 200 meter niet te verslaan.