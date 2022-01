Twee goals diep in blessuretijd. Steven Bergwijn, wat een verhaal

Kasper Schmeichel en Steven Bergwijn Beeld AP

Bergwijn 90+5. Bergwijn 90+7, staat op het formulier. Doelpunten, diep, zeer diep in blessuretijd. De ongetemde vreugde is heerlijk om te aanschouwen. Trainer Antonio Conte roept hogere machten aan. Bergwijn rent naar de aanhangers van Spurs die hem omhelzen. Doelman Lloris hangt om zijn nek. Ajax wil uitgerekend Bergwijn kopen als opvolger van David Neres. Het spel is in volle gang. Het prijskaartje zal weer zijn verhoogd. Conte zegt dat Bergwijn niet mag vertrekken.

Het terugkijken van de beelden is een fascinerende bezigheid, de afloop kennende. Bergwijn valt in de 79ste minuut in. Leicester staat voor met 2-1. De 24-jarige aanvaller is actief, snel en een beetje ongeduldig. Hij wil de bal. Kom op nou. Soms heft hij de handen van ongeduld. Hier die bal. Conte heeft gezegd dat hij in de buurt van spits Harry Kane moet blijven.

Bergwijn speelt lang niet altijd bij Tottenham. Dat komt door blessures, en ook door de gelouterde namen in de voorhoede. Moura, de sloper van Ajax drie seizoenen geleden. Kane, Son. De concurrentie is groot. Hij is wel veelzijdig. Bergwijn kan in het centrum voetballen of op de vleugels. Dat is ook de reden waarom Ajax hem wil halen en waarom Conte hem niet kwijt wil. Hij is op alle aanvallende posities inzetbaar. Hij is daarbij Amsterdammer en in zijn jonge jaren opgeleid bij Ajax. Onlangs schoot hij Oranje naar het WK.

Ajax

‘Daar komt Steven Bergwijn, nog altijd speler van Tottenham’, vertelt commentator Wytse van der Goot, als het nog rustig is. ‘Het verhaal is dat Ajax te weinig biedt en dat zijn salariseis wat aan de hoge kant is.’ Tottenham drukt, maar de beste kans is voor Leicester. De geweldige middenvelder Højbjerg werpt zich in de baan van het schot van Barnes.

Na 93 minuten en 37 seconden laat Bergwijn zich vallen. Tegenstander Söyüncü is woedend en scheldt hem uit. Bergwijn duwt de verdediger weg, die op zijn beurt met misbaar naar de grond gaat. Bergwijn krijgt geel. Het zal toch wel een keer voorbij zijn, deze wedstrijd?

Dan scoort hij opeens, uit het bijna niets, na 94 minuten en 53 seconden, een beetje toevallig, als Højbjerg de normaliter laatste dieptepass geeft, Doherty kopt, een scrimmage ontstaat en Bergwijn afdrukt, waarbij hij wat geluk heeft dat de inmiddels op de grond liggende Doherty de bal niet blokkeert. Goed, 2-2. Conte is in alle staten. Overbodig te melden hoe hij even later zal reageren, bij de 2-3. Hij stijgt dan op.

Eurforie bij Spurs

Scheidsrechter Jonathan Moss laat nog aftrappen, vanwege al dat gejuich. Op onverklaarbare wijze verspeelt Leicester de bal in de opbouw, speelt Kane diep en is Bergwijn vertrokken. ‘Ho eens, ho eens, ho eens’, verheft Van der Goot zijn stem. Schmeichel rent uit zijn doel. Bergwijn loopt hem rechts voorbij, vanuit zijn oogpunt bezien, en schuift de bal diagonaal in. Söyüncü rent te snel naar de eerste paal en is geslagen. Via de binnenkant van de tweede paal rolt de bal in het doel. De verdediger slaat de bal van ontzetting weg, ver achter de doellijn.

De gekte neemt bezit van het King Power stadion. Verbijstering bij de thuisclub. Euforie bij Spurs. ‘Steven Bergwijn, wat een verhaal’, roept Van der Goot in de microfoon. ‘Stop de persen.’ De volgende dag staat op de voorpagina’s van de tabloids: Stevie Wonder.