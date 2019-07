Twee beklimmingen geschrapt uit laatste bergetappe

Door die aanpassing is de rit geen 130 kilometer lang, maar slechts 59 kilometer. Vrijdag werd de etappe al stilgelegd omdat de finish in Tignes niet bereikbaar was door forse hagelbuien.

De tweede inkorting lijkt slecht nieuws voor Steven Kruijswijk, die in de laatste bergetappe een aanval wil doen op de gele trui. Dat wordt moeilijker nu de etappe zo veel is ingekort. Hij had vrijdag willen aanvallen op de laatste col, zei Steven Kruijswijk na de hagel. Maar door het slechte weer kwam die berg helemaal niet. Zondag eindigt de Tour in Parijs.