Tussenjaar of niet, AZ boekt opnieuw een prima overwinningzege

Vangelis Pavlidis heeft AZ op een 2-0-voorsprong gezet. Beeld ANP

Doch de uitgangspositie om te overwinteren is uitstekend met tien punten uit vier wedstrijden. Een gelijkspel bij Jablonec over drie weken is genoeg voor overwintering.

Gedurende veel fases viel er weinig te genieten in koud en nat Alkmaar, behalve de twee subtiele passes met buitenkant voet van Clasie en Karlsson die voorafgingen aan de 2-0. ‘Een beetje sloom, een beetje saai,’ gaf aanvoerder Wijndal na afloop grif toe.

Het was prijzenswaardig dat de in het zwart gestoken Ben-side doorlopend bleef zingen. AZ scoorde razendsnel via Gudmundsson, iedereen ging er goed voor zitten, maar kon pas kort voor het einde opnieuw opveren toen Pavlidis het fraaie voorwerk bekroonde. De tachtig minuten daartussen ging de bal te langzaam en te slordig rond om een serieuze vracht kansen te creëren terwijl het natte veld en het stramme Cluj daar alle gelegenheid toe boden.

Zondag wacht Feyenoord

Het maakte niets uit, al schoot Cluj vlak voor de 2-0 pardoes op de paal. AZ kan best wat weerwerk gebruiken. Topzware tegenstanders trof het dit seizoen nog amper en komende zondag wacht Feyenoord in Rotterdam.

AZ bevindt zich in een zogenaamde poule des levens met het Deense Randers, Tsjechische Jablonec en Cluj, allen de door Louis van Gaal gedeponeerde term ‘Jut en Jul’-tegenstanders waardig. Met twee zuinige 1-0 zeges, op Jablonec en Cluj, en een 2-2 gelijkspel tegen Randers zat AZ feitelijk al voor donderdagavond in een zetel, ook al plaatst slechts de nummer één in de poule zich rechtstreeks voor de volgende fase.

Maar wat kan AZ nou echt? Nou volgens Cluj-coach Dan Petrescu ‘de Conference League winnen’ en ‘in de top 3 van Nederland’ eindigen. Dat is tamelijk optimistisch gesteld. Het lukt de Alkmaarse club dit seizoen nog niet vaak het swingende spel van voorgaande jaren te demonstreren. De seizoenstart was ronduit matig, nog steeds staat AZ slechts negende.

Het vertrek van vier belangrijke basisspelers (Koopmeiners, Stengs, Boadu, Svensson) doet zich logischerwijs voelen. Spectaculaire aankopen deed AZ niet. Stilletjes wordt rekening gehouden met een tussenjaar. AZ speculeert op nieuwe aanwas vanuit de jeugdopleiding. De 17-jarige spits Ernest Poku draagt een enorme belofte met zich mee en zo zijn er nog meer adolescenten waar veel van verwacht wordt. Maar nu nog niet.

Pavlidis op stoom

Anderzijds begint de van Willem II overgekomen spits Pavlidis nu ook in Alkmaarse dienst het net te vinden, linksback Wijndal stoomt na een schaambeenblessure steeds meer op en de hoop is dat de Scandinavische aanvallers Karlsson en Gudmundsson nieuwe goudhaantjes (en -mijntjes) worden.

Gudmundsson toonde al in de vijfde minuut zijn klasse met een vlug schot in de verre hoek nadat hij de bal met borst en bovenarm naar beneden had gebracht. Een VAR ontbrak, het doelpunt, voorbereidt door het machtige rechterbeen van Karlsson, telde. Gudmundsson had er nog wel een mogen maken in een verder saaie eerste helft die ontsierd werd door een doodschop van de hoekige Cluj-spits Alibec op de benen van Hatzidiakos. Alibec kwam wonderbaarlijk genoeg weg met geel en werd in de rust wijselijk vervangen door Petrescu.

Voor de rest had AZ weinig te duchten van Cluj, kampioen van Roemenië van de laatste vier jaar en momenteel weer koploper wat alles zegt over de erbarmelijke staat van het Roemeense voetbal. Nog geen vleugje van de illustere oud-ploeggenoot van Petrescu, de eminente linksbenige spelmaker Gheorghe Hagi, viel er te ontdekken bij Cluj.

Sugawara, de na rust ingevallen Reijnders en Wijndal kregen nog kansen, maar het grote toewerken naar het treffen met Feyenoord begon al vroeg in Alkmaar, gezien ook de wissels van Midtsjø en De Wit. Het wordt de tweede topwedstrijd voor AZ nadat de eerste tegen PSV tamelijk ongelukkig verloren ging. In Europa wordt het pas in 2022 weer getest.