Tussen Tom Dumoulin en de gele trui staan nog de nodige obstakels

Nieuwe rivalen

Tom Dumoulin dacht deze Tour de France af te moeten rekenen met viervoudig winnaar Chris Froome, maar stuitte op twee onvoorziene tegenstanders: Geraint Thomas en Primoz Roglic. Van Thomas werd vooraf gedacht dat hij vooral in dienst zou rijden voor zijn kopman, maar de Welshman ontpopte zich in Frankrijk als de nieuwe vaandeldrager van Sky. Bij Lotto-Jumbo was het plan dat Roglic Steven Kruijswijk zo lang mogelijk zou bijstaan, omdat het überhaupt nog maar de vraag was of hij wel drie weken lang in vorm kon blijven. Op die vraag heeft Roglic inmiddels een bevestigend antwoord gegeven. Net als Dumoulin beschikken Thomas en Roglic over een sterke tijdrit. Bij de Sloveen komt daar nog een extra wapen bij: zijn daalcapaciteiten.

Naast de twee nieuwkomers blijft ook Chris Froome nog altijd een geduchte concurrent voor Dumoulin. Of zoals ploegleider Nicolas Portal van Sky zegt: ‘We gaan Chris niet zomaar opzijschuiven. Dat doe je niet met iemand die zo’n staat van dienst heeft. Dat Geraint de Tour heeft gewonnen, is voor ons geen probleem. We hebben in de toekomst twee kaarten om uit te spelen.’

Het team moet sterker

Sunweb begon de Tour al met een 1-0-achterstand. Wilco Kelderman moest een week voor de start geblesseerd afhaken. Omdat de jonge Sam Oomen al in de Giro d’Italia was ingezet en werd gespaard, riep de ploeg de meer ervaren Laurens ten Dam op. Die presteerde naar vermogen na een zwaar voorjaar. Het leerde wel dat de ploeg in de breedte sterker moet worden, want succes in de Tour mag niet afhankelijk zijn van Wilco Kelderman. Trek-ploegleider Steven de Jongh stelt: ‘Als Kelderman of Oomen wegvalt, heb je er nog maar eentje over. Dat is te weinig. Hoe meer hoe beter, denk ik maar.’

Ook in de staf mag meer ervaring komen, vindt Hilaire Van der Schueren, ploegleider van het kleine Wanty-Groupe Gobert. ‘De Tour laat zich met geen enkele andere wedstrijd vergelijken. Elke dag gebeurt er weer iets anders. Daar moet je op voorbereid zijn.’ De onervarenheid kwam tot uiting in de finale van de etappe naar Mûr-de-Bretagne, toen Dumoulin te maken kreeg met een kapot voorwiel. Zowel bij het wisselen van het wiel als de achtervolging werden dure fouten gemaakt. ‘Hij had meteen een andere fiets moeten krijgen toen hij zijn voorwiel kapot reed’, zegt Steven de Jongh. ‘Maar er was niemand in de buurt. Dat heeft te veel tijd gekost.’

Ploegleider Luke Roberts zegt dat de line-up volgend jaar heel anders zal zijn. ‘Nu mikten we ook nog met Michael Matthews op de groene trui en we reden in mei nog eens voor de winst in de Giro d’Italia. Komend jaar wordt alles afgestemd op Tom in de Tour.’ Volgens hem is versterking daarvoor niet per se nodig. ‘We hebben Wilco Kelderman en Sam Oomen. Chris Hamilton is een groot talent. En kijk eens naar de rit naar Alpe d’Huez. Aan de voet van de klim hadden we nog drie man voorin zitten.’

Hilaire Van der Schueren: ‘Ik zou het wel weten als ik ploegleider bij Sunweb was. Wout Poels kopen. Meteen.’

Een ongeschikt parcours

Als Dumoulin ergens het verschil kan maken, dan is het in de race tegen de klok. Maar de Tour kende dit jaar een individuele tijdrit van 31 kilometer en een ploegentijdrit van 35,5 kilometer. Dat is wat weinig. ‘Viens Tom, viens’, riep Tourbaas Christian Prudhomme de Limburger dit jaar op om voor de Tour te kiezen, toen nog niet duidelijk was of Dumoulin in Frankrijk acte de présence zou geven. Prudhomme is gebaat bij een zo sterk mogelijk deelnemersveld en wil weleens af van een renner van het almachtige Sky op de hoogste trede in Parijs. Bovendien is de Nederlander een renner die vanwege zijn stijl en charisma zeer aanspreekt bij het publiek. ‘Iedereen snakt naar een nieuw gezicht in de gele trui’, stelt Van der Schueren. ‘Dumoulin is zo iemand. Maar dan moet je het ook aantrekkelijk voor hem maken.’

Dumoulin beleed altijd openlijk zijn liefde voor Italië, het landschap, het eten, de wielercultuur. Hij maakte er zaterdag geen geheim van dat hij de Tour links laat liggen als het profiel van de etappes hem niet aanstaat. Dan gaat hij net zo makkelijk weer voor de roze trui koersen.

Sky blijft op sterkte

Zes van de zeven recentste edities van de Tour werden gewonnen door een renner van Sky. Maar Jim Ochowicz, teambaas bij BMC, weet het zeker: ‘All dynasties end. Ook die van Sky.’ Deze Tour de France was er al iets van erosie te ontwaren bij de Britse miljoenenformatie, kopman Chris Froome moest genoegen nemen met een bijrol. Maar veelzeggend is dat zijn opvolger uit eigen gelederen kwam. Hoe is de code van Sky te kraken? Dat is de grote vraag de komende jaren in het wielrennen. Niemand heeft vooralsnog het antwoord. ‘Zij bepalen de koers, de rest ondergaat’, zegt Marc Sergeant, ploegmanager bij Lotto-Soudal. ‘Het heeft allemaal met geld te maken. Zet Kelderman tegenover Kwiatkowski en je weet genoeg.’

Sergeant pleit daarom voor een zogeheten salary cap, een maximumbedrag dat teams kunnen uitgeven aan salarissen, zodat ze genoodzaakt zijn om te kiezen wie ze wel en niet willen hebben. Steven de Jongh voelt wel iets voor een budget cap voor ploegen. Sergeant: ‘Geen enkele sport is erbij gebaat als één ploeg heel dominant is. Alleen: wie gaat die beslissing durven nemen? De organisator, de ASO? De UCI? Ik zie het niet gebeuren.’