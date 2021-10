Tussen heroïek en sportverdwazing

Goed, die onbedaarlijke huilbui van winnaar Sonny Colbrelli gaat alle jaaroverzichten halen, als een van de mooiste sportmomenten van het toch al rijke 2021. Hoe hij als bijna onherkenbaar moddermannetje de sprint wint, zijn fiets optilt, zich voorover laat vallen en het uitschreeuwt in een mengeling van geluk en totale uitputting. Het is weer-ga-loos.

Maar in die huilbui zit ook de gekte verpakt. De totale gekte, welteverstaan. Het is een vorm van masochisme, op deze zondag meedoen aan Parijs - Roubaix, wetende dat renners aanleg hebben voor zelfpijniging. Het is ook een vorm van sadisme, om naar deze vertoning te kijken, wetende dat de sportconsument aanleg heeft voor opwinding die de pijn van anderen kan veroorzaken.

Vandaar dat mijn gevoelens op en neer schoten tussen bewondering voor de heroïek waaraan het wielrennen verslaafd is en afgrijzen, om deze onversneden vorm van sportverdwazing. Zo vaak gaat het om veiligheid in het wielrennen, om sprints die onverantwoord zijn, om wegen die verkeerd zijn afgezet, om obstakels op de weg, om opdringerig volk op de bergen. Foei organisatie, roepen renners en volgers dan in koor, en dan dreigen ze weer eens met een staking die er meestal niet komt.

Nu glibbert een heel peloton over dertig kasseienstroken tussen Parijs en Roubaix, voor één keer in de herfst in plaats van in de lente, na een paar dagen beestenweer. Zaterdag is de eerste vallende vrouwendag in de historie, om naadloos over te gaan in de zondag van de op kasseien kletterende kerels.

Het slijk der aarde is door de reuring van de elementen willekeurig op de kasseien gekwakt. Renners glibberen en vallen, ze zoeken soms wanhopig naar het minst slechte deel van de weg. De een kan het beter dan de ander, dat balanceren. Het waterige geultje naast de weg kan een spoor zijn, of anders juist de rug van de kasseien.

Voetbal gaat niet door als er een pak sneeuw ligt, omdat voetballen dan lastig is en gevaarlijk. Als het regent, doen ze bij Ajax het dak dicht. Misschien is het soms wat doorgeslagen in een wereld van schijnveiligheid. Bij wielrennen vinden we het iets te vaak geweldig dat de sport onderhand gevaarlijker is dan Formule I. En dat allemaal onder het mom van heroïek, van geweldige televisie, van die onweerstaanbare cocktail van masochisme en sadisme.

Elke valpartij is binnen tien seconden in herhaling te zien. En nog een keer. Andere hoek. Vertraagd. Nee, deze valpartij was niet te voorkomen, zegt de commentator. Sommigen zijn zo moe en gedesoriënteerd dat ze gewoon tegen anderen op fietsen.

Als het allemaal niets meer uitmaakt, als sportverdwazing de norm is, als we dit willen als kijker, ja dan is het prachtig. De beste drie mannen fietsen de wielerbaan van Roubaix op. Van de voorkant zijn ze onherkenbaar. Mijnwerkers. Het lijkt alsof ze hun ondergrondse dienst hebben gedraaid en ongewassen op de fiets naar huis gaan. Ze sprinten nog ook. De winnaar, Sonny Colbrelli, werpt zich in het gras en zal het nooit, nooit vergeten. Wij ook niet.