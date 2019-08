Tussen goed en slecht zit bij Feyenoord een seconde

Steven Berghuis (l) en Simon Gustafson. Beeld VI Images

Ook na het treffen met FC Utrecht bleek weer dat van Feyenoord best een heel goede voetbalclub te maken is. Een geweldige zelfs. Men neme de eerzucht en het schot van Steven Berghuis, de aanname van Sam Larsson, de tackle van Leroy Fer, de demarrages van Ridgeciano Haps, de cross-pass van Renato Tapia, de lenigheid van Kenneth Vermeer, het gif van Rick Karsdorp, de heupbewegingen van Luis Sinisterra en, vooruit, de ervaring van Eric Botteghin en voilà.

Een heel slechte voetbalploeg is ook zo te boetseren van de manschappen van Jaap Stam. De stramheid en traptechniek van Botteghin, de breedteballetjes van Liam Kelly, de onachtzaamheid van Larsson, de onzekerheid en traagheid van Jan-Arie van der Heijden, de nonchalance van Tapia, de oogkleppen van Luciano Narsingh, de ketsers van Vermeer en de breekbaarheid van de halve selectie staan garant voor ellende.

Zo is bijna elke wedstrijd een Russische roulette. Tussen heel goed en heel slecht zit vaak maar een minuut, soms zelfs maar een paar seconden.

Het aanvallende deel van Feyenoord blijkt lastig te beteugelen. Een doelpunt maken tegen Feyenoord lijkt makkelijk: compact blijven en toeslaan via een speler met een knappe pass die wat snelle mannen voorin lanceert. Sparta en Heerenveen deden het FC Utrecht al voor, al pakten zij niet de volle buit, zoals het ook de ambitieuze subtopper Utrecht gistermiddag niet lukte in de Kuip: 1-1.

Soms is die knappe pass niet eens nodig. Gistermiddag dacht Larsson even terug te spelen richting middenlijn, maar hij zag de bloedvlugge Issah Abass kennelijk niet. De van Mainz gehuurde Ghanees liet Jan-Arie van der Heijden zijn hielen zien, Botteghin viel om als een zak aardappelen en daar verdween de bal in de verre hoek: 0-1.

Dat was na een minuut of negen. Feyenoord was nota bene aardig gestart. Net als na rust, toen de thuisclub vrij vlot gelijkmaakte. Niet eens via een van de vele kansen, maar door middel van een zondagsschot van de fanatieke linksback Haps in de kruising.

Offensief heeft Feyenoord veel potentie, zeker als spits Jørgensen, die de veldtraining hervat heeft, weer fit raakt. Met slangenmens Sinisterra, de gedreven Berghuis en rappe Narsingh kan er rond hem een veelzijdige aanval worden opgetuigd. Haps is met zijn aanvalsdrift een extra aanvaller op links, de nog niet topfitte Karsdorp moet dat op rechts worden.

1-1 deed recht aan de krachtverhouding. Het perspectief wisselde eigenlijk doorlopend. Wellicht dat FC Utrecht het minst tevreden mocht zijn, omdat Feyenoord tien minuten voor tijd ineens een soort yoga-klas leek te imiteren, zoveel spelers vochten er al rekkend en strekkend tegen de kramp. Vermeer toonde echter zijn kwaliteiten op de lijn. ‘Doodzonde dat we hier niet winnen,’ vond Utrecht-aanvoerder Willem Janssen.

FC Utrecht is ook een soort Feyenoord, veel wapens, veel omissies. Er is minder geld, maar de subtopper heeft de personele zaken dit seizoen sneller op orde dan Feyenoord en jaagt nadrukkelijk op de scalp van de nummer drie van vorig seizoen. Het heeft na drie duels al vier punten meer.

Feyenoord-trainerJaap Stam tijdens het duel tegen FC Utrecht. Beeld ANP

De ploeg van coach Van den Brom is op zijn beurt al schlemielig uitgeschakeld voor de groepsfase van de Europa League. Feyenoord maakt daar nog kans op, als het donderdag afrekent met Hapoel Beer Sheva en de week erop in Israel de rijen enigszins gesloten weet te houden.

Daar is oud-verdediger Stam dus nog bepaald niet in geslaagd dit seizoen.

Centrumverdediger Van der Heijden oogstte een mix aan medelijden en fluitconcerten door zijn weifelende optreden, net als eerder tegen Dinamo Tbilisi. Hij mocht samen met Larsson al in de rust gaan douchen. De onbeholpen aanvoerder Botteghin ploeterde daarna voort achterin, ditmaal aan de zijde van Edgar Manuel Ié, een van Trabzonspor gehuurde verdediger uit Guinee-Bissau die nog geen volwaardige groepstraining had meegemaakt en alleen Portugees spreekt.

Zo hoog is de nood bij Feyenoord. Stam weet: ‘We moeten ritme krijgen in alle opzichten.’

Hij schrok niet van de vele krampaanvallen en blessuregevallen. ‘Veel spelers hebben vorig seizoen niet veel gespeeld, en nu soms ineens driemaal per week. Dan is het logisch dat de spieren opspelen.’

Feyenoord kon daardoor niet meer naar voren, al probeerde met name Sinisterra zich nog op te richten. Doorzettingsvermogen kan de ploeg niet ontzegd worden. ‘Die jongens proberen het maximale eruit te halen’, sprak Stam zelfs over zijn verdedigingsduo vergoelijkend.

Op verse, fitte krachten hoeft de trainer niet binnen drie weken te rekenen of het moet via een late inkomende transfer gebeuren. Hij doet daarom ook nog geen voorspelling voor dit seizoen. ‘Wat het maximaal haalbare is, weten we pas als we echt ritme hebben.’

Of dat ritme ooit een beetje regelmatig wordt bij Feyenoord is zeer de vraag.