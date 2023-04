Turnteam voldoet op EK aan de verwachtingen, eerste stap naar Olympische Spelen is gezet

Loran de Munck op de brug tijdens het EK turnen. Beeld ANP

De Spelen van Parijs lonken in veel sporten al aan de horizon. Over dik een jaar hopen ook de Nederlandse turners daar te zijn. ‘Dit jaar gaat het om de knikkers, om de Olympische Spelen’, zei bondscoach Dirk van Meldert in de aanloop naar het EK.

Het Europese titeltoernooi in Antalya is de eerste horde op de olympische route.Een plek bij de beste dertien landen leidt naar het WK, in de herfst in Antwerpen. Daar worden de startbewijzen voor de Spelen verdeeld. Het doel voor het Europees titeltoernooi was volgens Van Meldert daarom duidelijk. ‘Primair gaan wij voor de top-12.’

Zijn mannen slaagden er precies in. Met een totaalscore van 240,595 eindigde de ploeg met Casimir Schmidt, Loran de Munck, Yazz Ramsahai, Luuk Huernink en Jermain Grünberg als 12de bij de landenwedstrijd in Turkije. Italië behaalde met 249,526 de titel, voor Turkije (248,262) en Groot-Brittannië (246,961).

Over de auteur Erik van Lakerveld schrijft sinds 2016 over olympische sporten als schaatsen, atletiek en roeien.

In de aanloop naar dit EK werd bondscoach Van Melderts selectie geplaagd door blessures. Nationaal meerkampkampioen Jordi Hagenaar kampt met een rugkwetsuur. Daarbovenop kwamen een enkelblessure voor Rick Jacobs en een knieblessure voor Martijn de Veer.

Kaakoperatie

Zelfs de begeleiding bleef niet gespaard. Oud-turner Bart Deurloo zou bij het EK zijn debuut als trainer maken, als begeleider van Luuk Huernink. Maar de 31-jarige moest vorige week plots aan zijn kaak worden geopereerd en kon niet meer naar Turkije.

Het ontbreken van Deurloo was jammer, maar had geen gevolgen voor de kracht van de Nederlandse equipe. De gevolgen van het uitvallen van de drie turners was veel belangrijker. Van Meldert stelde zijn ambities voor het EK in Antalya naar beneden bij. ‘We moesten een nieuw plan maken. Geen valse hoop geven aan de ploeg. Niet onnozel doen.’

De vijfkoppige ploeg liet weinig steken vallen bij de eerste toestellen. Maar op de brug ging het mis. Bij zijn oefening kwam de 22-jarige Grünberg ten val. Hetzelfde overkwam even later Ramsahai (20) aan de rekstok. Het slotonderdeel, vloer, werd daarmee cruciaal. In zijn hoofd rekende bondscoach Van Meldert uit wat er nodig was om zijn top-12-ambitie te halen. ‘Ik moet dan vervolgens de jongens vertrouwen geven en de spirit erin houden’, zei hij na afloop.

Eerste stap gezet

Het biedt perspectief dat een ploeg met averij de eerste stap op weg naar Parijs heeft weten te zetten. En dat het beter moet kunnen, als iedereen fit is. Dat is nodig ook. Hoogstwaarschijnlijk leidt op het WK in Antwerpen een plek in de top-12 naar de Spelen. Vorig jaar eindigden de mannen nog als 13de.

Perspectief bood ook het optreden van De Munck en van Schmidt in Antalya. Zij zijn op weg om het secundaire doel van Van Meldert te vervullen. ‘Een goed allroundtoernooi of medailles.’

De 23-jarige De Munck ligt op schema om zijn stunt van vorige zomer, toen hij in München zilver veroverde op voltige, het paard. Met een score van 14,666 plaatste hij zich heel eenvoudig voor de finale van aanstaande zaterdag. De enige die nog beter scoorde was Rhys McClenaghan (14,966). De Ier is de regerend wereldkampioen.

In de strijd om de acht plekken in de toestelfinale schudde De Munck twee andere sterke tegenstanders wel af. De Europees kampioen van München, de Armeniër Harutyun Merdinyan, viel buiten de top-8. Hetzelfde gebeurde Nils Dunkel uit Duitsland, die op het EK van vorig jaar naast Harutyun en De Munck op het podium had gestaan en brons kreeg omgehangen.

Finale meerkamp

De tweede man die zich op een vervolg van dit EK mag verheugen is Schmidt, tot enkele weken geleden huisgenoot van De Munck. Vorig jaar ontbrak Schmidt in München vanwege een enkeloperatie. Ditmaal plaatste hij, met zijn 27 jaar de veteraan van de Nederlandse ploeg, zich met 81,932 als vijfde voor de finale van de meerkamp, die donderdag plaatsvindt. Illja Kovtoen uit Oekraïne zette met 85,432 de hoogste score neer.

Voor bondscoach Van Meldert viel alles dinsdagavond precies op zijn plek, primaire en secundaire ambities in de tas. ‘Gelukkig is het gelukt en is het doel behaald’, zei hij. ‘Ik ben blij en vooral heel erg opgelucht.’