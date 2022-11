Turnster Visser plaatst zich voor drie WK-finales

Naomi Visser tijdens de kwalificatiewedstrijd voor het WK turnen in Liverpool. Beeld ANP

Twee andere turnsters plaatsen zich ook. Tisha Volleman ging als negentiende naar de finale meerkamp. Sanna Veerman ging als zesde naar de finale brug. De Nederlandse ploeg, die naast Visser, Veerman en Volleman bestond uit Eythora Thorsdottir en Eve de Ruiter, eindigde in de landenwedstrijd als negende met 159,396 punten. Dat was een plek te laag voor de landenfinale, waarvoor de top-8 in aanmerking komt.

Het is de eerste keer sinds de WK van 2001 dat een Nederlandse turnster zich net als Visser voor drie individuele WK-finales plaatst. Destijds behaalde Verona van de Leur de finales van de meerkamp, brug en sprong. ‘Ik heb niets te verliezen. Ik ga er gewoon vol in en dan zie ik het wel’, zei Visser. ‘Mijn grootste doel was de finale halen. Ik hoop dat ik daar met een goed gevoel weer uitkom. Het niveau is heel hoog, dus op medailles focus ik me niet zo zeer. Dat is gewoon heel moeilijk. Ik wil vooral voor mezelf iets goeds neerzetten.’

De route naar de WK was voor Visser niet eenvoudig. Na de succesvolle EK - met een zesde plek in de meerkamp en een vierde plek in de landenwedstrijd - kampte ze met een rugblessure. Ook verruilde ze Topsport Noord voor de Top Turnacademie in Varsseveld, waar ze sinds kort weer wordt begeleid door Vincent Wevers. Tegen de vader van Sanne en Lieke Wevers loopt nog steeds een procedure bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in een zaak rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. ‘Door alles was de periode tussen de EK en WK extra kort. Maar de afgelopen paar weken merkte ik dat ik weer steeds fitter werd. Toen wist ik: het kan nu snel gaan. Het heeft goed uitgepakt.’