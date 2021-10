Turnster Visser neemt op WK revanche voor missen Spelen

Naomi Visser eerder dit jaar in actie op de EK in Zwitserland. Beeld ANP

Twee maanden later kon Visser alsnog naar Japan, voor de WK die vanwege de pandemie kort op de Spelen volgde. Er hadden maar weinig wereldtoppers zin in de mondiale titelstrijd. Veel olympische hoofdrolspelers ontbraken, sommige landen stuurden helemaal geen afvaardiging, waardoor Visser haar kans kon grijpen op een topnotering. De 20-jarige turnster kwam na vier onderdelen tot een score van 52.832 punten. In 2018 stond Visser al eens in de meerkampfinale op een WK, ze werd toen veertiende. In 2019 bleef ze steken op de 23ste plek.

Haar vijfde plek is de beste klassering ooit van een Nederlandse turnster op de meerkamp op een WK. Precies twintig jaar geleden werd Verona van de Leur, op de WK in Gent in 2001, negende. Eythora Thorsdottir, de beste Nederlandse meerkampster van de afgelopen jaren, ontbrak in Japan. Zij nam een pauze na Tokio. Thorsdottir zorgde vijf jaar geleden op de Spelen van Rio voor een stunt met de negende plek op de meerkamp.

De aanloop naar de mondiale titelstrijd verliep onstuimig voor Visser. Ze verloor tijdelijk haar coach Vincent Wevers omdat hij één van de coaches is waar een onderzoek naar loopt over grensoverschrijdend gedrag in het Nederlandse turnen. Visser kan nu weer dagelijks met hem werken in de hal, maar hij mocht van de turnbond niet mee naar Japan. Zijn contract loopt dit jaar af, dus het is niet duidelijk of ze haar coach in de toekomst kan behouden.

De Russin Angelina Melnikova was de beste in de meerkampfinale. Zij haalde haar eerste individuele WK-goud op de meerkamp met 56.632 punten. De Amerikaanse Leanne Wong pakte zilver met 56.340 punten, haar landgenote Kayla di Cello won brons met een puntentotaal van 54.566.

Zaterdag komt er nog één turnster in actie voor Nederland. Elze Geurts (26) haalde de finale op sprong. De Nederlandse mannen kwalificeerden zich niet voor finales.